Το πρωινό ξύπνημα βασανίζει τα μοντέλα του GNTM 2025.

Μετά από ελάχιστο χρόνο ξεκούρασης και λίγο πριν ξημερώσει, τα μοντέλα του GNTM, πρέπει αποδείξουν πως σωματικά και ψυχικά είναι έτοιμοι να τρέξουν στους… αγρούς.

Η Τέταρτη δοκιμασία αποχώρησης για τον φετινό διαγωνισμό μόδας, είναι γεγονός και τα μοντέλα μαζί με τους κριτές μεταφέρονται στην Ορεινή Κορινθία και μεταμορφώνονται σε fashion icon βοσκούς και βοσκοπούλες με εντυπωσιακό styling και ανάλαφρο μακιγιάζ. Σκοπός τους; Να ποζάρουν με φυσικό και ατημέλητο τρόπο μέσα σε μία παραδοσιακή στάνη παρέα με… πρόβατα.

GNTM: Τέταρτη δοκιμασία αποχώρησης

Σε μία κατάφυτη πλαγιά και ένα ιδιαίτερο σετ, υποδέχθηκαν τα μοντέλα η Ζενεβιέβ Μαζαρί και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ενώ λίγο αργότερα, έδωσαν το παρών και ο Λάκης Γαβαλάς, ο Άγγελος Μπράτης και ο Έντι Γαβριηλίδης που ανέλαβαν το ρόλο των art directors.

Ποιος είναι ο σκοπός της δοκιμασίας;

Τα μοντέλα λοιπόν σε ρόλο βοσκών καλούνται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό την ώρα που προσπαθούν να «πήξουν» το τυρί ή να κουράρουν τα πρόβατα.

Τρία διφορετικά σετ και τρεις διαφορετικές εικόνες, τρεις διαφορετικές ομάδες.

Ο Εντουάρντο έχει δύο πλεονεκτήματα, καθώς ήταν ο νικητής της προηγούμενης δοκιμασίας, ενώ θα πρέπει να χωρίσει τιςομάδες όπου την κάθε μία θα την αναθέσει σε έναν κριτή από τον οποίο θα δέχονται συμβουλές αλλά και την αντίστοιχη κριτική για κάθε λήψη.

Ο διαχωρισμός των ομάδων, έφερε ορισμένες αντιδράσεις ενώ ιδιαίτερα η Αντζέλικα, έδειξε τον εκνευρισμό της.

Τα τρία σετ χωρίζονται ως εξής: το κάρο, η διαδικασία δημιουργίας τυριού και οι ταΐστρες.

Φωτογράφος της σημερινής δοκιμασίας είναι ο Μιχάλης Τσίτας, ενώ ο κάθε κριτής θα επιλέξει το σετ στο οποίο θα ποζάρει ο κάθε διαγωνιζόμενος.

Μέσα σε τρία λεπτά αγόρια και κορίτσια πρέπει να ποζάρουν δυναμικά στη φύση και να αποδώσουν την αίσθηση της φύσης – όσο ποζάρουν με το σώμα και το πρόσωπό τους, ανάμεσα στα αντικείμενα της φωτογράφισης και τα πρόβατα.

