Μία συγκινητική ανάρτηση όλο νόημα έκανε η Βίκυ Σταυροπούλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, η Βίκυ Σταυροπούλου, γιόρτασε τα γενέθλιά της μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα, φίλους και συγγενείς στο πλευρό της.

Η κόρη της, Δανάη Μπάρκα, εχθές, έκανε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα της με ένα κείμενο γεμάτο ζεστασιά και αγάπη προς το πρόσωπο της Βίκυς Σταυροπούλου, ενώ την ευχαριστούσε θερμά για το γεγονός ότι στέκεται στο πλευρό της όλα αυτά τα χρόνια.

Στο σήμερα, η γνωστή και ταλαντούχα ηθοποιός, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία φωτογραφία της να γιορτάζει την ξεχωριστή αυτή ημέρα, ενώ μπροστά της βρίσκεται μία τούρτα και η ίδια είναι χαμογελαστή.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, εξέφρασε τα βαθύτερα συναισθήματά της, λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους και την οικογένειά της: «Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους για τις ευχές σας και την αγάπη σας που είναι μέρος της δύναμης μου. Εχθές πέρασα μια όμορφη βραδιά και το οφείλω στους παιδικούς μου φίλους που είναι η πιο διαχρονική αξία της ζωής μου!

Όταν μεγαλώνεις περιτριγυρισμένος με αγάπη μεγαλώνεις με μεγαλύτερες αντοχές.. και προσωπικά νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη !

Αυτό με δίδαξε ο βίος ο πολυλογάς!

Για αυτό όπως έλεγε και ο Σαίξπηρ: Να τους αγαπάς όλους, να εμπιστεύεσαι λίγους, να μη βλάπτεις κανέναν!»

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα για τη Βίκυ Σταυροπούλου

«Χρόνια πολλά μαμά. Να σε χαίρομαι. Σ ευχαριστώ. Σ ευχαριστώ που είσαι αληθινή, σ’ ευχαριστώ που στα δύσκολα χορεύεις για να αντέξει η ψυχούλα σου, σ’ ευχαριστώ που τα όμορφα τα μοιράζεσαι με όσους αγαπάς, σ’ ευχαριστώ που όταν δεν είχες χρήματα να αγοράσεις ούτε τσιγάρα μου έβαζες μουσική στο σπίτι για να μην ακούω τα κλάματα σου στο δίπλα δωμάτιο (μέχρι που κρυφοκοίταξα απ την κλειδαρότρυπα) , σ’ ευχαριστώ που εσύ κάνεις όλο τον κόσμο να βγαίνει απ τα σκοτάδια του και τα δικά σου δεν τα μοιράζεσαι αλλά θα είμαι πάντα εκεί να τα διώχνω με όσες αγκαλιές θες, σ’ ευχαριστώ που ό,τι δυσάρεστο έχεις ζήσει το έχεις μετατρέψει σε δύναμη, σ’ ευχαριστώ για την ανοιχτωσιά σου, σ’ ευχαριστώ για το φώς σου, σ’ ευχαριστώ που «γελάς» τις άσχημες ιστορίες της ζωής και τις κάνεις να μοιάζουν κωμικές, σ’ ευχαριστώ που δέχεσαι την τρέλα μου σ’ ευχαριστώ που ο τρόπος που ζεις και μεγάλωσες με τους φίλους σου με έκανε να αγαπάω την ξεγνοιασιά και την αυθεντικότητα.

Σ ευχαριστώ γιατί μέσα από σένα, μαθαίνω και σε αγαπάω κάθε μέρα περισσότερο.

Σ ’ευχαριστώ που είσαι εσύ.

(Πολλές φορές για κάποιους απ’ αυτούς τους λόγους ΔΕΝ σ’ ευχαριστώ αλλά σήμερα ένεκα της ημέρας κρατάμε τα θετικά )

Σε ευχαριστώ γιατί χωρίς να το καταλαβαίνεις με μαθαίνεις τι είναι ζωή, τι είναι σημαντικό & τι ασήμαντο, ποιός αξίζει την ενέργεια μου & ποιος όχι.. μου δείχνεις τι σημαίνει αγάπη, φροντίδα και νοιάξιμο. Να σε χαίρομαι, να σε θαυμάζω & να με ακούς !

Υ.Γ : Σ ευχαριστώ γιατί παρότι έμαθες να είσαι «μαμά» όσο μεγαλώναμε μαζί, τελικά…τα κατάφερες στον πιο δύσκολο ρόλο που θα μπορούσες να αναλάβεις.

Μαμά».

