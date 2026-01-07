Όσα αναφέρει ο ίδιος για τις δυσκολίες που βιώνει.

Ανοιχτά προς τους δημότες του για τη μεγάλη μάχη που δίνει με τον καρκίνο, μίλησε την Τρίτη (06/01) ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης.

Όπως αναφέρει το voria.gr, μετά τη θεία λειτουργία και την τελετή για τον καθαγιασμό των υδάτων, ο Κωνσταντίνος Σινάνης, ένας από τους νεότερους δημάρχους σε όλη τη χώρα, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα κι εκεί αποκάλυψε πως θα απουσιάσει για δύο μήνες, καθώς πρέπει να δώσει μια μεγάλη μάχη με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και συγκεκριμένα πρέπει να παλέψει με τον καρκίνο.

Πληροφορίες από το νησί αναφέρουν πως πριν έναν μήνα ο δήμαρχος διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή καρκίνου και ξεκινά άμεσα χημιοθεραπείες, ενώ όπως είπε ο ίδιος θα απουσιάσει για δύο μήνες από τα καθήκοντά του.

Ενημέρωσε ακόμη τους δημότες του ότι για λόγους προστασίας και ασφάλειας θα περιορίσει τις κοινωνικές του επαφές, δεσμεύτηκε, ωστόσο ότι το κινητό του τηλέφωνο θα είναι συνεχώς ανοιχτό και ότι θα ασκεί εξ αποστάσεως τα καθήκοντά του.

Κλείνοντας, μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά «πάω να τον πατήσω κάτω τον καρκίνο και θα γυρίσω πίσω για να συνεχίσουμε το έργο μας!».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=yIeHAcMoya4}

Λίγο αργότερα συγκινημένος μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Λήμνου FM 100 λέγοντας: «Θέλω να ξέρουν οι συμπολίτες μου ότι, συνεχίζουμε να παράγουμε έργο. Εμείς εδώ στον Αϊ Στράτη, έχουμε μάθει μέσα από τις δυσκολίες να βγαίνουμε νικητές! Το ίδιο θα κάνω κι εγώ!».

H Δήμαρχος Λήμνου, Ελεονώρα Γεώργα, με ανάρτησή της διαβεβαίωσε πως θα σταθεί δίπλα στους δημότες και τους εργαζόμενους του δήμου και έκλεισε το μήνυμά της με τη φράση: «Κώστα δεν είσαι μόνος».

{https://www.facebook.com/eleonora.georga.3/posts/pfbid0kLWasBEctUWUZ3y2DMfrjKBFM5Tf54eJJUzxRmmYwBme2k3SrDqn3bwDPgrD9eZQl}