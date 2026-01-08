Οι οδηγοί ταξί ξεκινούν την Τρίτη επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες, συνοδευόμενες από καθημερινές διαδηλώσεις στη λεωφόρο Καβάλας, έως ότου υπάρξει συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό και δοθούν λύσεις.

Σε επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες προχωρούν οι οδηγοί ταξί - και μάλιστα χωρίς συγκρεκριμένο «ορίζοντα» - διαμαρτυρόμενοι κατά της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ υποστήριξε ότι ο κλάδος βιώνει τη δυσκολότερη περίοδο της μεταπολεμικής ιστορίας του, καθώς το έργο των ταξί καταλήγει σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, ενώ παράλληλα οι οδήγοι επιβαρύνονται με την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου, σε μια συγκυρία όπου το κόστος φόρτισης φτάνει τα 0,65 ευρώ.

«Υπάρχουν 31 φορτιστές και το κόστος έχει φτάσει τα 0,65 ευρώ. 0,14 λεπτά/χιλιόμετρο κοστίζει το ρεύμα, ενώ στα 8 λεπτά είναι το πετρέλαιο, και αυτό γίνεται με φόντο την αγορά πανάκριβων αυτοκινήτων, 15.000-20.000 ευρώ πιο ακριβό από το αυτοκίνητο εσωτερικής καύσης», σημείωσε.

Σύμφωνα πάντα με τον Θ. Λυμπερόπουλο, «στη Γερμανία τα ταξί θα αλλάξουν το 2035 και πάρθηκε πρόσφατα απόφαση από τον κ. Τζιτζικώστα να πάει η εφαρμογή στο 2045». Εδώ όμως «υπάρχουν συμφέροντα που θέλουν να αφανίσουν τον κλάδο. Είναι οι τράπεζες, οι μεγάλες εταιρείες εισαγωγής αυτοκινήτων, οι πολυεθνικές που κλέβουν το έργο των ταξιτζήδων».

«Ζητάμε να πάμε πιο μετά στην ηλεκτροκίνηση, να εφαρμοστεί με ορίζοντα το 2035, όπως σε όλη την Ευρώπη. Παίζεται ένα παιχνίδι πολύ βρώμικο, μας κλέβουν τη ζωή μας, τη δουλειά μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως ξεκαθάρισε, το αίτημα των ταξί δεν είναι η ακύρωση της ηλεκτροκίνησης, αλλά η εφαρμογή της σε βάθος χρόνου και σε εθελοντική βάση. Υπογράμμισε δε ότι, ενώ ορισμένοι οδηγοί μπορούν να επωφεληθούν από τα ηλεκτρικά οχήματα, άλλοι αδυνατούν λόγω έλλειψης υποδομών.