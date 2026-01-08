Η φραγή εισερχόμενων κλήσεων από το εξωτερικό, όταν αυτές εμφανίζονταν με ελληνικούς τραπεζικούς αριθμούς αποδείχθηκε αντίδοτο στην απάτη.

Αποτέλεσμα έφερε το μέτρο της φραγής εισερχομένων κλήσεων από το εξωτερικό για τους τηλεφωνικούς αριθμούς των τραπεζών – μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) καθώς μηδενίστηκαν τα περιστατικά τηλεφωνικής απάτης τύπου Caller ID Spoofing από τον Ιούνιο του 2025 και μετά.

Το κόλπο που σκαρφίστηκαν οι επιτήδειοι για να εξαπατούν τους πολίτες και να κλέβουν χρήματα από λογαρισμούς

Στη συγκεκριμένη τυπολογία απάτης, οι δράστες παραποιούσαν τον εμφανιζόμενο αριθμό κλήσης, ώστε το τηλεφώνημα να φαίνεται ότι προέρχεται από επίσημο τηλεφωνικό αριθμό τράπεζας. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούσαν στον αποδέκτη την ψευδή αίσθηση αξιοπιστίας, χωρίς να έχει προηγηθεί παραβίαση των τραπεζικών συστημάτων. Υποδυόμενοι τραπεζικά στελέχη, οι απατεώνες ζητούσαν ευαίσθητα στοιχεία όπως κωδικούς e-banking (username και password), αριθμούς καρτών, PIN και κωδικούς μιας χρήσης (OTP), επικαλούμενοι συνήθως δήθεν περιστατικά κακόβουλων ενεργειών ή ανάγκη «προστασίας» του λογαριασμού.

Η πλήρης επιτυχία του μέτρου αποδίδεται στη συνεργασία της ΕΕΤ με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και την Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ). Η σταδιακή εφαρμογή ξεκίνησε στις 2 Απριλίου 2025, προκαλώντας άμεση μείωση των περιστατικών, ενώ από τον Ιούνιο δεν καταγράφηκε κανένα νέο.

Το μέτρο θα επεκταθεί από τις 19 Μαΐου 2026 σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις από το εξωτερικό που εμφανίζουν ως αριθμό καλούντος τον εθνικό κωδικό +302, σύμφωνα με τη σχετική Κανονιστική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 19 Δεκεμβρίου 2025.