Ταμπουρώθηκε χθες στο σπίτι του στα Σπάτα, πυροβολώντας στον αέρα δύο φορές.

Ποινική δίωξη για έξι αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Χρήστου Μαυρίκη, ο οποίος ταμπουρώθηκε χθες στο σπίτι του στα Σπάτα, πυροβολώντας στον αέρα δύο φορές, καθώς φέρεται να διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα, αλβανικής καταγωγής.

Ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος ήταν σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι», συνελήφθη αργά τη νύχτα σε παρακείμενο του σπιτιού του χωράφι όπου κρυβόταν για περισσότερες από 3 ώρες.

Το πρωί, ο Χρήστος Μαυρίκης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για:

παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης,

άσκοπους πυροβολισμούς,

παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου λάμψης),

απείθεια,

απειλή και

παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.

Ο Χρ. Μαυρίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ο κατηγορούμενος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη, αφού ήταν το κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών την περίοδο του 1989.

Τον περασμένο Μάιο, είχε συλληφθεί επίσης για απόπειρα δωροδοκίας ανώτατου δικαστικού λειτουργού. Μετά την απολογία του τότε, του είχε επιβληθεί κατ´ οίκον κράτηση με «βραχιολάκι».