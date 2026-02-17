Οι Αρχές τέθηκαν σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού το βράδυ της Δευτέρας (16/2) στα Σπάτα, με την Ελληνική Αστυνομία να οργανώνει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
Το περιστατικό ξεκίνησε στις 18:40, όταν ένας 75χρονος άνδρας —χωρίς αρχικά να έχει γίνει γνωστή η ταυτότητά του— πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα και στη συνέχεια κλείστηκε στο σπίτι του.
Η υπόθεση εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς μέχρι τα μεσάνυχτα δεν είχε δοθεί λύση και ο ύποπτος αρνούνταν να παραδοθεί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την κινητοποίηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, καθώς και ειδικού διαπραγματευτή.
Η έφοδος και οι έρευνες στον χώρο
Περίπου στις 00:10, αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έφοδο στην κατοικία του. Ωστόσο, ο αποκαλούμενος και «αρχικοριός» δεν εντοπίστηκε εντός του σπιτιού. Αμέσως ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες στο οικόπεδο, αλλά και σε γειτονικούς χώρους, προκειμένου να βρεθεί.
Τελικά, ο Χρήστος Μαυρίκης εντοπίστηκε κρυμμένος σε παρακείμενο οικόπεδο όπου είχε καταφύγει και συνελήφθη λίγο πριν από τις 00:30.
Λίγα λεπτά αργότερα, κομβόι οχημάτων αποχώρησε από το σημείο, ανάμεσά τους και το αυτοκίνητο που μετέφερε τον συλληφθέντα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η κατάσταση της υγείας του ήταν καλή.