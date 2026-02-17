Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος είχε οχυρωθεί στο σπίτι του στα Σπάτα, έχοντας στην κατοχή του όπλο.

Οι Αρχές τέθηκαν σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού το βράδυ της Δευτέρας (16/2) στα Σπάτα, με την Ελληνική Αστυνομία να οργανώνει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Το περιστατικό ξεκίνησε στις 18:40, όταν ένας 75χρονος άνδρας —χωρίς αρχικά να έχει γίνει γνωστή η ταυτότητά του— πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα και στη συνέχεια κλείστηκε στο σπίτι του.

Η υπόθεση εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς μέχρι τα μεσάνυχτα δεν είχε δοθεί λύση και ο ύποπτος αρνούνταν να παραδοθεί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την κινητοποίηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, καθώς και ειδικού διαπραγματευτή.

Η έφοδος και οι έρευνες στον χώρο

Περίπου στις 00:10, αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έφοδο στην κατοικία του. Ωστόσο, ο αποκαλούμενος και «αρχικοριός» δεν εντοπίστηκε εντός του σπιτιού. Αμέσως ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες στο οικόπεδο, αλλά και σε γειτονικούς χώρους, προκειμένου να βρεθεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τελικά, ο Χρήστος Μαυρίκης εντοπίστηκε κρυμμένος σε παρακείμενο οικόπεδο όπου είχε καταφύγει και συνελήφθη λίγο πριν από τις 00:30.

Λίγα λεπτά αργότερα, κομβόι οχημάτων αποχώρησε από το σημείο, ανάμεσά τους και το αυτοκίνητο που μετέφερε τον συλληφθέντα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η κατάσταση της υγείας του ήταν καλή.