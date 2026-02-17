Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι διερευνά συνολικά πέντε εταιρείες παραγωγής βρεφικής φόρμουλας.

Οι γαλλικές εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν έρευνες σε βάρος μεγάλων εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι Nestlé και Danone, με αφορμή την κρίση που έχει ξεσπάσει γύρω από μολυσμένα βρεφικά γάλατα και τις εκτεταμένες ανακλήσεις προϊόντων σε δεκάδες χώρες.

Την Παρασκευή που μας πέρασε, η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι διερευνά συνολικά πέντε εταιρείες παραγωγής βρεφικής φόρμουλας, έπειτα από κύμα καταγγελιών που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε γονείς αλλά και επενδυτές.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι Nestlé, Danone και η ιδιωτική Lactalis, τρεις από τους μεγαλύτερους γαλακτοκομικούς ομίλους παγκοσμίως, καθώς και οι μικρότερες εταιρείες Babybio και La Marque en Moins.

Οι ανακλήσεις συνδέονται με πιθανή επιμόλυνση από τη cereulide, μια θερμοανθεκτική τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία, εμετούς και διάρροια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρότερες επιπλοκές.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η έρευνα αφορά το αδίκημα της «εξαπάτησης σχετικά με προϊόντα που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία», το οποίο επισύρει ποινή έως επτά έτη φυλάκισης και πρόστιμο έως 3,75 εκατ. ευρώ.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ανέλαβαν την υπόθεση λόγω του μεγάλου αριθμού καταγγελιών σε όλη τη χώρα, ενώ παράλληλα το γαλλικό υπουργείο Υγείας εξετάζει τρεις αναφερόμενους θανάτους βρεφών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει τεκμηριωθεί αιτιώδης σύνδεση με τα ανακληθέντα προϊόντα.

Η κρίση ξεκίνησε στις αρχές Δεκεμβρίου, όταν η Nestlé εντόπισε ίχνη cereulide σε παρτίδες τελικών προϊόντων σε εργοστάσιό της στην Ολλανδία. Η εταιρεία ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες αρχές και προχώρησε σε «προληπτική ανάκληση», η οποία όμως εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο. Ακολούθησαν ανακλήσεις από τη Danone, με δημοφιλείς μάρκες όπως Aptamil και Cow & Gate, καθώς και από τη Lactalis, με αποτέλεσμα περισσότερες από 60 χώρες να επηρεαστούν συνολικά.

Η πηγή της επιμόλυνσης εντοπίστηκε σε προμηθευτή ελαίου αραχιδονικού οξέος (ARA), συστατικού που χρησιμοποιείται ευρέως στη βρεφική διατροφή. Ο συγκεκριμένος προμηθευτής δεν έχει κατονομαστεί επίσημα, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέφεραν ότι τόσο η Nestlé όσο και η Danone έχουν διακόψει τη συνεργασία μαζί του. Παράλληλα, οι γονείς καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά τα προϊόντα που διαθέτουν στο σπίτι τους.

Σε οικονομικό επίπεδο, η υπόθεση έχει αυξήσει την αβεβαιότητα ενόψει των αποτελεσμάτων τριμήνου που αναμένεται να ανακοινώσουν οι Nestlé και Danone εντός της εβδομάδας. Αν και τα ανακληθέντα προϊόντα αντιστοιχούν σε μικρό ποσοστό των εσόδων της Nestlé, αναλυτές επισημαίνουν τον κίνδυνο σύγχυσης των καταναλωτών και ζημιάς στη φήμη των εμπορικών σημάτων. Για τη Danone, ο κλάδος της βρεφικής διατροφής είναι ιδιαίτερα κρίσιμος, καθώς εκτιμάται ότι συνεισφέρει πάνω από το ένα πέμπτο των συνολικών εσόδων της.