Οι συνομιλίες μεταξύ του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού πυρηνικού αποτρεπτικού μέσου βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και δεν αποσκοπούν στην υποβάθμιση του ρόλου των ΗΠΑ, δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

«Στόχος των συνομιλιών είναι να διερευνηθεί το πώς μπορεί να επιτευχθεί στενότερη συνεργασία στην πυρηνική αποτροπή. Οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε πολύ πρώιμα στάδια», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου.

«Δεν πρόκειται για αντικατάσταση της προστατευτικής ασπίδας των ΗΠΑ, αλλά μάλλον για συμπλήρωση και ενίσχυσή της. Οι ΗΠΑ διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην πυρηνική αποτροπή του ΝΑΤΟ. Αυτό συμβαίνει τώρα και θέλουμε να παραμείνει έτσι και στο μέλλον», συμπλήρωσε.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν ολοένα και περισσότερο να χαράξουν μια ανεξάρτητη πορεία μετά από ένα χρόνο πρωτοφανούς αναταραχής στις διατλαντικές σχέσεις, ενώ παράλληλα προσπαθούν να διατηρήσουν τη συμμαχία τους με την Ουάσινγκτον, η οποία εξακολουθεί να είναι τόσο σημαντική για τη λειτουργία των τρεχόντων αμυντικών συστημάτων της ηπείρου, καθώς και για τον μηχανισμό πληροφοριών και ασφάλειας.

Ενώ η Γερμανία απαγορεύεται να αναπτύξει πυρηνικά όπλα βάσει διεθνών συμφωνιών, η Γαλλία είναι η μόνη πυρηνική δύναμη της ΕΕ, μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από το μπλοκ, και διαθέτει το τέταρτο μεγαλύτερο απόθεμα στον κόσμο.

Με πληροφορίες των Reuters/Guardian