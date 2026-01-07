Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες αλλά και ψυχρή εισβολή που θα φέρει τσουχτερό κρύο αλλά ακόμα και χιόνια δίπλα στη θάλασσα.

Οι καλές θερμοκρασιακές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες μέρες θα ανατραπούν από την νέα ψυχρή εισβολή που θα έρθει στη χώρα μας. Ωστόσο, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας θα επικρατήσουν άστατες καιρικές συνθήκες με βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Star, Θοδωρή Κολυδά την Πέμπτη 8/1 ο καιρός θα είναι άστατος, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, αλλά και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με βαθμιαία εξασθένηση μέσα στην ημέρα. Φαινόμενα θα επηρεάσουν και το ανατολικό–νότιο Αιγαίο. Θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά, πρόσκαιρα και σε χαμηλότερα υψόμετρα στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις και η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, με παγετό τη νύχτα στα βορειοδυτικά.

Την Παρασκευή 9/1 τα φαινόμενα θα περιοριστούν αρχικά στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο και στη συνέχεια θα υπάρξει βελτίωση, ενώ στη δυτική χώρα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί αλλά σταδιακά εξασθενούν. Περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας και παγετός το πρωί στα ηπειρωτικά.

Το Σάββατο 10/1 ο καιρός γίνεται ξανά άστατος, με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια σε πολλές περιοχές της χώρας. Χιόνια στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι ισχυροί και άνοδος της θερμοκρασίας.

Την Κυριακή 11/1 διατηρείται ο άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά–βόρεια και το Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και πτώση της θερμοκρασίας από τα βόρεια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/KolydasT/status/2008854206623424909?s=20}

Στο ίδιο μήκος κύμματος και ο μετεωρολόγος του OPEN Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος τονίζει πως και αύριο αλλά και τις επόμενες ημέρες θα βρισκόμαστε κάτω από κύμα κακοκαιρίας.

«Αν και το πέρασμα των καταιγίδων σε αυτές τις περιοχές δεν είναι έντονο, αυξάνονται οι περιοχές που μπορεί να δούμε πλημμυρικά επεισόδια. Ο καιρός θα φτιάξει την Παρασκευή και τα έντονα φαινόμενα θα εστιάζονται κυρίως στα νότια θαλάσσια τμήματα. Παράλληλα γυρίζει ο καιρός σε βοριά και θα πέσει σημαντικά η θερμοκρασία».

Στη συνέχεια τονίζει πως από το Σάββατο θα έρθει μία νέα κακοκαιρία ενώ για την Κυριακή πρόσθεσε πως θα έρθει μία πολική αέρια μάζα που θα ρίξει και άλλο την θερμοκρασία.

«Την Κυριακή και τη Δευτέρα, θα προσπαθήσει αυτή η πολική αέρια μάζα, να κάνει ένα πέρασμα και στη χώρα μας, που σημαίνει οτι από την Κυριακή θα πέσει και άλλο η θερμοκρασία.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, θα κάνει τσουχτερό κρύο. Θα δούμε τα χιόνια να κατεβαίνουν σε υψόμετρο και υπάρχουν και αυξημένες πιθανότητες να δούμε το χιόνι να στρώνεται δίπλα στη θάλασσα.

Από αυτήν την χιονοκαιρία φαίνεται οτι θα ευννοηθούν κυρίως τα νησιά του Αιγαίου.

Ανοίγεται και πάλι μπροστά μας ένα διάστημα με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες τιμές με τσουχτερό κρύο και έντονο παγετό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfi40zldvcpt?integrationId=40599y14juihe6ly}