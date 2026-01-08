«Να επιστρέψουν στην πολιτική οι σχέσεις εμπιστοσύνης, εντιμότητας και ειλικρίνειας»

Ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης, αναφέρθηκε στη μεταξύ άλλων διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη και στις πολιτικές αξίες που πρέπει να καθοδηγούν τα κόμματα, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Όπως σημείωσε:«Το πολιτικό σύστημα χρειάζεται να βρει αξιακές χειρολαβές. Καθαρές κουβέντες, καθαρές εξηγήσεις». Ο κ. Καλπάκης υπογράμμισε ότι η πολιτική πρέπει να βασίζεται στην εντιμότητα, την ειλικρίνεια και την εμπιστοσύνη, ενώ οι προσωπικές επιλογές των μελών ενός κόμματος θα πρέπει να εκφράζονται ανοιχτά, χωρίς παρασκηνιακές φήμες και σενάρια. Ειδικότρερα για την διαγραφή Φαραντούρη ανέφερε ότι «να λες είμαι σε ένα κόμμα γιατί πιστεύω στο πολιτικό του σχέδιο. Άμα δεν πιστεύεις στο πολιτικό σχέδιο αυτού του κόμματος, να βγεις επίσης να το πεις και να πεις θέλω να πάω σε ένα άλλο κόμμα, να φύγω. Όχι να μην έχεις εμφανίσει καμία διαφωνία με αυτό το κόμμα όλο το προηγούμενο διάστημα και να παίζει το όνομά σου πρωί - βράδυ σε σενάρια αντιπροεδρίας σε ένα άλλο κόμμα και να σε ρωτάνε δημόσια και να λες θα απαντήσω αρμοδίως για το τι θα κάνω.» Σχολιάζοντας παράλληλα ότι «να επιστρέψουν στην πολιτική κάποιες σχέσεις εμπιστοσύνης, εντιμότητας και ειλικρίνειας. Γιατί αυτός είναι και ο βασικός λόγος που το πολιτικό σύστημα έχει μπει σε φάση αναξιοπιστίας.»

Ερωτηθείς για το πώς αντιμετωπίζει η Κουμουνδούρου το κόμμα που ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε ότι «σεβόμαστε και την τιμούμε την κυρία Καρυστιανού και τον αγώνα που έχει δώσει, όπως και όλων των συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών. Και δεν μετανιώνουμε καθόλου. Θεωρούμε ότι πράξαμε σωστά που από την πρώτη στιγμή και μέχρι σήμερα στηρίζουμε τον αγώνα τους για τα Τέμπη.»

Σημείωσε επίσης ότι η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να είναι πολιτική και με σαφές προοδευτικό πρόσημο, και τόνισε ότι δεν είναι όλοι το ίδιο στο πολιτικό σύστημα, αναφερόμενος στις διαφορές ευθυνών και προσεγγίσεων μεταξύ των κομμάτων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «αντίπαλός μας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θεωρώ όμως ότι η απάντηση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, στην πολιτική της ΝΔ, πρέπει να είναι πολιτική και να έχει σαφές πρόσημο, κατά την άποψή μας να έχει προοδευτικό, αριστερό πρόσημο.Δεν είμαστε όλοι το ίδιο στην πολιτική και στο πολιτικό σύστημα. Ούτε πιστεύω ότι φταίει το ίδιο ο ΣΥΡΙΖΑ με τη ΝΔ για τη χρεοκοπία της χώρας και τα μνημόνια. Επίσης θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε λύσεις πραγματικές, αριστερές, στα προβλήματα του κόσμου.»

