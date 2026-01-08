«Ο κόσμος βρίσκεται ξεκάθαρα στο χείλος της αβύσσου. Αν κάτι τον έχει μετατρέψει σε ένα επικίνδυνο μέρος, δεν είναι οι μετανάστες, αλλά η πολιτική του μίσους, της βίας και τοξικότητας της παγκόσμιας Ακροδεξιάς», τονίζει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Ο Τραμπ κατηγορεί τη "ριζοσπαστική αριστερά" (ή αυτό που αντιλαμβάνεται ως τέτοιο) ως υπαίτια για τα γεγονότα, με ακριβώς την ίδια μεθοδολογία που ο Χίτλερ κατηγορούσε τους Εβραίους τη δεκαετία του 1930 στην Γερμανία για τις προβοκάτσιες του ναζιστικού καθεστώτος. Με το ίδιο θράσος, τα ίδια ψέμματα και την ίδια αντιστροφή της πραγματικότητας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, με αφορμή τη δολοφονία 37χρονης στην πόλη της Μινεάπολης από πράκτορα της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE).

«Την στιγμή που ο ICE κάνει μαζικές επιδρομές σε όλη την χώρα έχοντας εξαπολύσει έναν πραγματικό πόλεμο στις καρδιές των εργατικών συνοικιών της ΗΠΑ, στην Ελλάδα οι ακροδεξιοί πολιτικοί της κυβέρνησης τρίβουν τα χέρια τους και αντιγράφουν τη ρητορική του Τραμπ», υπογραμμίζει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γ. Σακελλαρίδη:

«Χτες στην Μιννεάπολις των ΗΠΑ, ένας πράκτορας του ICE, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας για την μετανάστευση και τον έλεγχο των μεταναστών στις ΗΠΑ, δολοφόνησε την 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, πυροβολώντας την τρεις φορές στο πρόσωπο μέσα στο αυτοκίνητό της.

Το περιστατικό είναι ξεκάθαρα καταγεγραμμένο σε πολλά βίντεο που δείχνουν ότι με πολύ σαφή τρόπο ότι δεν υπήρχε καμία απειλή για την σωματική ακεραιότητα των πρακτόρων, ούτε καμία διάσταση αυτοάμυνας.

Το συγκλονιστικότερο όλων είναι η ανάρτηση του Τραμπ στα social media.

Μιλάει για ένα "horrible thing to watch", αλλά δεν εννοεί τον πυροβολισμό και τη δολοφονία, αλλά το γεγονός ότι το θύμα φωνάζει προς τον πράκτορα του ICE και φεύγει με το αυτοκίνητο της.

Παρακάτω λέει ότι "είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι είναι ζωντανός, αλλά τώρα είναι στο νοσοκομείο και αναρρώνει". Και αναφέρεται, όχι στην 37χρονη μητέρα ενός παιδιού που πυροβολήθηκε στο πρόσωπο, αλλά στον δολοφόνο, που εμφανώς φαίνεται ότι δεν απειλείται και δεν παθαίνει ούτε γρατσουνιά.

Αν κάτι κάνει το περιστατικό πιο συγκλονιστικό από την ίδια την εν ψυχρώ δολοφονία, είναι η απίστευτη άνεση του Τραμπ να εκτοξεύει τέτοια χονδροειδή ψέμματα δημοσίως, χωρίς να νιώθει την παραμικρή πίεση να επιχειρηματολογήσει.

Και ότι υπάρχουν εκατομμύρια πολίτες στις ΗΠΑ, στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο πλανήτη που σε αυτό το συγκλονιστικό βίντεο θα αντιληφθούν το φρικιαστικό αυτό περιστατικό με τον τρόπο που το περιγράφει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και όχι με τον τρόπο που το βλέπουν τα ίδια τους τα μάτια.

Ο Τραμπ κατηγορεί τη "ριζοσπαστική αριστερά" (ή αυτό που αντιλαμβάνεται ως τέτοιο) ως υπαίτια για τα γεγονότα, με ακριβώς την ίδια μεθοδολογία που ο Χίτλερ κατηγορούσε τους Εβραίους τη δεκαετία του 1930 στην Γερμανία για τις προβοκάτσιες του ναζιστικού καθεστώτος. Με το ίδιο θράσος, τα ίδια ψέμματα και την ίδια αντιστροφή της πραγματικότητας.

Την στιγμή που ο ICE κάνει μαζικές επιδρομές σε όλη την χώρα έχοντας εξαπολύσει έναν πραγματικό πόλεμο στις καρδιές των εργατικών συνοικιών της ΗΠΑ, στην Ελλάδα οι ακροδεξιοί πολιτικοί της κυβέρνησης τρίβουν τα χέρια τους και αντιγράφουν τη ρητορική του Τραμπ.

Ο κόσμος βρίσκεται ξεκάθαρα στο χείλος της αβύσσου.

Αν κάτι τον έχει μετατρέψει σε ένα επικίνδυνο μέρος, δεν είναι οι μετανάστες, αλλά η πολιτική του μίσους, της βίας και τοξικότητας της παγκόσμιας Ακροδεξιάς».

