Η αινιγματική ανάρτηση του καθηγητή σεισμολογίας για την σεισμική άπνοια του τελευταίου διαστήματος.

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σε σημερινή του ανάρτηση επισημαίνει ότι καταγράφεται μια περίοδο «σεισμικής άπνοιας» στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Μετά τους ισχυρούς σεισμούς του 2025 – 6,1 Ρίχτερ στις 13/5 και 22/5 στην ανατολική Κρήτη και 5,8 Ρίχτερ στις 2/6 μεταξύ Ρόδου και Τουρκίας όπως σημειώνει παρατηρείται μέχρι σήμερα έλλειψη σεισμών πάνω από 5,5 Ρίχτερ. Όπως τονίζει «Πάλι πέσαμε σε σεισμική "άπνοια". Μετά τους απανωτούς σεισμούς στις 13/5 και 22/5 2025 μεγεθών 6.1 και 6.1 στην ανατολική Κρήτη, και στις 2/6 2025 μεγέθους 5.8, μεταξύ Ρόδου και Τουρκίας, μέχρι σήμερα δεν έγινε ούτε ένας που να υπερβαίνει το 5.5. Για να δούμε που θα καταλήξουμε...».

Η παρατήρηση αυτή του καθηγητή σεισμολογίας δείχνει μια προσωρινή περίοδο χαμηλής σεισμικής δραστηριότητας, αλλά όπως υπενθυμίζει και ο ίδιος, δεν σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η σεισμική «εκτόνωση». Ουσιαστικά αναφέρει ότι από επιστημονικής πλευράς καταγράφεται επαγρύπνηση για την σεισμική δραστηριότητα καθώς δεν έχει επέλθει η προαπαιτούμενη εκτόνωση.

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

