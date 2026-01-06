H ολοκαίνουρια Mercedes-Benz CLA: εκθαμβωτική, αβίαστα κομψή, απόλυτα διαισθητική και απίστευτα ευέλικτη.

Η νέα Mercedes-Benz CLA προσφέρει περισσότερα σε κάθε διάσταση: περισσότερη εκλεπτυσμένη ποιότητα, περισσότερη άνεση, περισσότερη ευφυΐα, υψηλότερη αποδοτικότητα και μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τα συστήματα κίνησης σε σύγκριση με την προκάτοχό της. Με τις δυναμικές της αναλογίες και τη φωτιζόμενη μάσκα ψυγείου, η σχεδίασή της μιλάει στο συναίσθημα. Χάρη στο λειτουργικό της σύστημα (MB.OS) και την τέταρτη γενιά του Mercedes-Benz User Experience (MBUX) με τεχνητή νοημοσύνη από τη Microsoft και τη Google, η CLA είναι πιο ευφυής, πιο διαισθητική και πιο εξατομικευμένη από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο στην κατηγορία της.

«Η νέα CLA προκαλεί αίσθηση — και όχι άδικα. Με τον μοναδικό της σχεδιασμό, την καθημερινή πρακτικότητα και την εντυπωσιακή της αυτονομία, η ηλεκτρική οδήγηση δεν έχει υπάρξει ποτέ πιο απολαυστική. Η έντονη ζήτηση για τα αμιγώς ηλεκτρικά μας μοντέλα το αποδεικνύει. Με την εισαγωγή των υβριδικών εκδόσεων υψηλής τεχνολογίας, οι πελάτες έχουν πλέον ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία να επιλέξουν την CLA που ταιριάζει στον τρόπο ζωής τους.»

Tα highlights της νέας CLA:

H νέα CLA προσφέρει περισσότερα στους πελάτες της σε κάθε διάσταση: περισσότερο χώρο, περισσότερη φινέτσα, περισσότερη άνεση, περισσότερη ευφυία και περισσότερη αποδοτικότητα σε σχέση με την προκάτοχό της. Είναι η πιο έξυπνη Mercedes-Benz που κατασκευάστηκε ποτέ χάρη στο λειτουργικό της σύστημα (Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) – και το πρώτο μοντέλο μίας εντελώς νέας οικογένειας οχημάτων. Κάθε νέο μοντέλο θα διατίθεται τόσο σε ηλεκτρική όσο και σε υβριδική έκδοση υψηλής τεχνολογίας. Αυτή η νέα εποχή για τη μάρκα ξεκινά με την αμιγώς ηλεκτρική CLA.

Ενήμερη για χρόνια και πάντα έτοιμη για το επόμενο βήμα: τακτικές αναβαθμίσεις over-the-air

Η νέα CLA είναι το πρώτο μοντέλο που λειτουργεί αποκλειστικά με το νέο λειτουργικό σύστημα Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) που έχει αναπτυχθεί εσωτερικά και την καθιστά την πιο έξυπνη Mercedes-Benz όλων των εποχών. Το νέο σύστημα είναι ενισχυμένο με Τεχνητή Νοημοσύνη και δίνει τη δυνατότητα κάθε όχημα να εξοπλίζεται με υπερυπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι με το Mercedes-Benz Intelligent Cloud. Για πρώτη φορά, αυτό επιτρέπει τακτικές over-the-air αναβαθμίσεις σε κρίσιμες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης. Έτσι, η CLA παραμένει φρέσκια, σύγχρονη και ελκυστική για πολλά χρόνια.

Προς μια υπερ-προσωποποιημένη ψηφιακή εμπειρία: η τέταρτη γενιά MBUX

Το MB.OS σηματοδοτεί την έναρξη της νέας, τέταρτης γενιάς του MBUX – ενός κόσμου όπου το αυτοκίνητο προσαρμόζεται πλήρως στον οδηγό. Προσφέρει νέα επίπεδα εξατομίκευσης και μια αβίαστα φυσική επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής που θέτει νέα στάνταρ στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το νέο MBUX είναι το πρώτο σύστημα infotainment που ενσωματώνει Τεχνητή Νοημοσύνη τόσο από τη Microsoft όσο και από τη Google, συνδυάζοντας πολλαπλούς AI agents σε ένα ενιαίο οικοσύστημα. Το MB.OS προσφέρει μέγιστη ευελιξία, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ενσωμάτωση περιεχομένου από τρίτους παρόχους, διατηρώντας ταυτόχρονα την κλασική, premium «υπογραφή» της Mercedes όσον αφορά στην εμπειρία του πελάτη.

Εξαιρετικά διαισθητικό, απόλυτα προσωποποιημένο: το νέο MBUX UI/UX

Το MBUX Superscreen λειτουργεί με υπερσύγχρονους επεξεργαστές υψηλών επιδόσεων και real-time γραφικά από την Unity Game Engine, προσφέροντας μια εμπειρία που θυμίζει κονσόλα παιχνιδιών υψηλού επιπέδου. Τα νέα χειριστήρια και ο τρόπος προβολής προσαρμόζονται ακριβώς στις προτιμήσεις κάθε οδηγού. Η ακόμα πιο εξελιγμένη MBUX Zero Layer στην κεντρική οθόνη προβάλλει τις σημαντικότερες πληροφορίες, έξυπνες προτάσεις και —για πρώτη φορά— τις πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές¹. Στην προβολή εφαρμογών, ο χρήστης μπορεί να μετακινεί εφαρμογές και να τις οργανώνει σε προσωπικούς φακέλους, ακριβώς όπως στο smartphone του. Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, ένα απλό swipe προς τα αριστερά επιστρέφει στην app view, ενώ ένα ακόμη swipe οδηγεί πίσω στην αρχική οθόνη. Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί πάντα να επιστρέφει απευθείας στην αρχική οθόνη μέσω του πλήκτρου home.

Έξυπνος, προσιτός και με ενσυναίσθηση, σα να μιλάς με έναν φίλο: ο νέος ψηφιακός βοηθός MBUX Virtual Assistant

Με τη δύναμη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, ο νέος ψηφιακός βοηθός MBUX Virtual Assistant αλλάζει για πάντα τη σχέση μεταξύ οδηγού και αυτοκινήτου. Προσφέρει διαλόγους πολλών επιπέδων – φυσικούς, ζεστούς και πολυδιάστατους, όπως ακριβώς θα μιλούσες με έναν φίλο, έχοντας μάλιστα και βραχυπρόθεσμη μνήμη. Βασισμένος στο ChatGPT-4o και σε αναζητήσεις μέσω Microsoft Bing, συγκεντρώνει τη γνώση ολόκληρου του διαδικτύου. Χάρη στο Google Gemini, είναι απόλυτα καταρτισμένος σε θέματα πλοήγησης και μπορεί να αντλεί δεδομένα απευθείας από την πλατφόρμα Google Maps για να προσφέρει εξατομικευμένες, λεπτομερείς απαντήσεις σχετικά με τη διαδρομή, τα σημεία ενδιαφέροντος και πολλά ακόμη. Ο ψηφιακός βοηθός MBUX Virtual Assistant βρίσκεται διαρκώς στη Zero Layer ως ένα “ζωντανό” avatar σε μορφή του αστεριού της Mercedes-Benz. Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, αναγνωρίζει συναισθήματα και προσαρμόζει τον τρόπο που ανταποκρίνεται κάνοντας την αλληλεπίδραση πιο ανθρώπινη και άμεση από ποτέ.

Έξυπνη πλοήγηση που μπορείς να εμπιστευτείς: βασισμένη στο Google Maps

Στη νέα CLA, η εμπειρία πλοήγησης στηρίζεται στο Google Maps. Η λύση πλοήγησης, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της Google και της Mercedes-Benz, αποτελεί μία από τις πρώτες ενσωματώσεις του νέου «Automotive AI Agent» της Google Cloud για φυσική συνομιλία εντός του οχήματος σε συνδυασμό με το Google Maps.

Η πλοήγηση Mercedes-Benz Navigation με ηλεκτρική νοημοσύνη σχεδιάζει την ταχύτερη και πιο άνετη διαδρομή, συμπεριλαμβανομένων των ιδανικών στάσεων φόρτισης, λαμβάνοντας υπόψη μια πληθώρα παραμέτρων. Η οπτική καθοδήγηση φτάνει σε νέα επίπεδα με το MBUX Surround Navigation, το οποίο συνδυάζει την προβολή των συστημάτων υποβοήθησης με μια τρισδιάστατη απεικόνιση του περιβάλλοντος και της πορείας σε πραγματικό χρόνο, απευθείας στην οθόνη του οδηγού. Το αποτέλεσμα; Ακόμη καλύτερη αντίληψη του δρόμου, καθώς ο οδηγός βλέπει ό,τι «βλέπει» και το ίδιο το αυτοκίνητο — και κατανοεί σε βάθος πώς τα συστήματα υποβοήθησης τον στηρίζουν σε κάθε στιγμή της διαδρομής.

MB.DRIVE: θέτει νέα στάνταρ με υπερσύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και στάθμευσης

Τα νέα μοντέλα CLA στην Ευρώπη εξοπλίζονται στον βασικό τους εξοπλισμό με ένα πλήρες πακέτο προηγμένων συστημάτων ασφαλείας, καθώς και με το Distance Assist DISTRONIC. Τα επιπλέον συστήματα άνεσης και υποβοήθησης εντάσσονται από τη Mercedes-Benz στη νέα ομπρέλα τεχνολογιών MB.DRIVE.

Το MB.DRIVE ASSIST διατίθεται προαιρετικά και αναβαθμίζει το DISTRONIC με τη λειτουργία Steering Assist, προσφέροντας ένα κορυφαίο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης SAE Level 2. Στη νέα CLA κάνει πρεμιέρα και το Lane Change Assist, που διευκολύνει την αλλαγή λωρίδας με ένα απλό πάτημα του μοχλού φλας.

Τα συστήματα ασφάλειας του MB.DRIVE έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποτρέπουν μια μεγάλη γκάμα πιθανών ατυχημάτων — προσφέροντας περισσότερη σιγουριά, άνεση και ηρεμία σε κάθε διαδρομή.

Απλά πανέμορφη: συναισθηματική έκφραση των αθλητικών της αναλογιών

Αθλητικές αναλογίες και δυναμικές γραμμές που προσδίδουν χαρακτήρα

Η νέα CLA μαγεύει με έναν συναρπαστικό συνδυασμό ευφυΐας και συναισθήματος. Το μακρύ μεταξόνιο, οι κοντοί πρόβολοι και το δυναμικό πίσω μέρος που προσομοιάζει σε GT αποδίδουν συναισθηματικά την αθλητική ισχύ. Οι σπορ αναλογίες του αυτοκινήτου ενισχύονται από το χαμηλό greenhouse, το μακρύ καπό με power domes και τους μεγάλους τροχούς. Οι μυώδεις και αθλητικοί «ώμοι» του οχήματος ξεκινούν από τα εμπρός φτερά και εκτείνονται έως το γλυπτό πίσω τμήμα. Η καθαρή σχεδιαστική γλώσσα αναδεικνύει τις σμιλεμένες επιφάνειες με λίγες γραμμές και ακριβείς ενώσεις. Οι έντονες γραμμές στο πλάι προσδίδουν χαρακτήρα και δημιουργούν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι φωτός και σκιάς στην πλαϊνή όψη.

Λαμπερή όψη: panel με φωτιζόμενο μοτίβο Mercedes-Benz

Η εμβληματική και σπορ μάσκα σε σχήμα Α έχει αναδιαμορφωθεί για την ηλεκτρική εποχή. Το καινοτόμο, ενιαίο star panel φωτίζεται πλήρως για πρώτη φορά σε μοντέλο παραγωγής της Mercedes-Benz. Συνολικά 142 κινούμενα LED αστέρια με χρωμιωμένη εμφάνιση δημιουργούν μια μοναδική φωτεινή υπογραφή της μάρκας. Ένα από τα ελάχιστα οπτικά στοιχεία που διαφοροποιούν την υβριδική CLA, είναι η κλασική μάσκα ψυγείου με μοτίβο Mercedes-Benz σε χρώμιο, πλαισιωμένη από μία φωτιστική λωρίδα LED.

Φωτιστικά σώματα εμπρός και πίσω σε σχήμα αστεριού

Με τους προβολείς MULTIBEAM LED (προαιρετικός εξοπλισμός), τα φώτα ημέρας έχουν τη μορφή του αστεριού της Mercedes-Benz, ενώ ένα φωτεινό στοιχείο ενώνει τους προβολείς. Τα πίσω φώτα έχουν επίσης σχήμα αστεριού και ενώνονται με ένα φωτιζόμενο σχεδιαστικό στοιχείο. Ο συνδυασμός αυτός χαρίζει στη CLA μια δυναμική και μοναδική οπτική ταυτότητα. Σε συνδυασμό με τους προαιρετικούς προβολείς MULTIBEAM LED, σχηματίζεται η νέα υπογραφή της Mercedes-Benz – καθιστώντας την ένα Mercedes που αναγνωρίζεται ακαριαία, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας: μια αδιαμφισβήτητη δήλωση εμβληματικής πολυτέλειας. Οι προβολείς LED High Performance του βασικού εξοπλισμού διαθέτουν χρωμιωμένο σχεδιαστικό στοιχείο σε σχήμα αστεριού.

Πανοραμική οροφή στον βασικό εξοπλισμό για αίσθηση ευρυχωρίας

Όλες οι εκδόσεις της CLA εξοπλίζονται στάνταρ με μια ευρύχωρη πανοραμική οροφή. Η ενιαία αυτή γυάλινη επιφάνεια δεν διαθέτει κεντρική δοκό και εκτείνεται από το πλαίσιο του παρμπρίζ έως το πίσω μέρος, χαρίζοντας μια νέα εμπειρία στο εσωτερικό, με σχεδόν ανεμπόδιστη θέα προς τα πάνω. Ταυτόχρονα, προσφέρει πιο γενναιόδωρο χώρο για το κεφάλι σε σύγκριση με την προκάτοχό της. Το θερμομονωτικό πολυστρωματικό κρύσταλλο ασφαλείας, η υπέρυθρη μεμβράνη και η επίστρωση χαμηλής θερμικής ακτινοβολίας (LowE) προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία και τη θερμότητα.

Μινιμαλιστική σχεδίαση του εσωτερικού με επίκεντρο τρία εμβληματικά high-tech στοιχεία

Το εσωτερικό της CLA προσφέρει μια νέα εμπειρία πολυτέλειας σε αυτή την κατηγορία οχημάτων. Ο σχεδιασμός ακολουθεί την αρχή της επικέντρωσης στα ουσιώδη. Αποδυναμώνει οπτικά τη βασική δομή και επικεντρώνεται σε λίγα, εμβληματικά high-tech στοιχεία. Το κυριότερο από αυτά είναι η προαιρετική, αιωρούμενη οθόνη MBUX Superscreen που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του εσωτερικού. Πίσω από μία μεγάλη γυάλινη επιφάνεια βρίσκονται η οθόνη οδηγού 26 cm (10,25″) και η κεντρική οθόνη 35,6 cm (14″). Η οθόνη MBUX Superscreen διατίθεται προαιρετικά και με επιπλέον οθόνη 35,6 cm (14″) για τον μπροστινό επιβάτη.

Ακόμα ένα σημείο που τραβάει την προσοχή είναι η κεντρική κονσόλα. Φαίνεται σα να αιωρείται, ενώ η τοποθέτησή της ψηλά ενισχύει τη σπορ αίσθηση. Όπως στις μεγαλύτερες κατηγορίες οχημάτων, χωρίζεται σε δύο επίπεδα. Το επάνω τμήμα προσφέρει μια μεγάλη, τρισδιάστατη διακοσμητική επιφάνεια – με ενσωματωμένη διπλή ποτηροθήκη και προαιρετικά μία βάση ασύρματης φόρτισης smartphone. Το τρίτο high-tech στοιχείο είναι τα μεγάλα πάνελ στο κέντρο των θυρών, τα οποία επίσης μοιάζουν να αιωρούνται. Αγκαλιάζουν τρισδιάστατα τη λαβή ανοίγματος της πόρτας, η οποία είναι σχεδιασμένη σε κλασική σωληνωτή μορφή.

Κορυφαίος εξοπλισμός στην κατηγορία της: μια νέα ερμηνεία της σύγχρονης πολυτέλειας στη Mercedes-Benz

Μια πλούσια, όμορφη γκάμα χρωμάτων και υλικών υπογραμμίζει τη δέσμευση της Mercedes-Benz όσον αφορά στον εξαιρετικό σχεδιασμό και στα διακριτικά χαρακτηριστικά. Οι επιλογές περιλαμβάνουν τα νέα χρώματα αμαξώματος aqua mint και clear blue metallic, καθώς και τη νέα σχεδίαση της ταπετσαρίας των καθισμάτων με περλέ εφέ σε μαύρο / καθαρό λευκό περλέ. Διατίθενται επίσης διακοσμητικά στοιχεία από ανοιχτόχρωμο ξύλο, βουρτσισμένο αλουμίνιο, επίστρωση με ανοδιωμένη όψη και μια νέα διακοσμητική επιφάνεια από χαρτί — μια πρωτιά στη βιομηχανία αυτοκινήτου.

Η CLA με τεχνολογία EQ είναι το «αυτοκίνητο του ενός λίτρου» για την ηλεκτρική εποχή

Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση και υψηλή αυτονομία

Το ανθρακικό αποτύπωμα της νέας, αμιγώς ηλεκτρικής CLA έχει μειωθεί κατά 40% σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας σε σύγκριση με την μη εξηλεκτρισμένη προκάτοχό της. Με εντυπωσιακά χαμηλή κατανάλωση και αυτονομία για την κατηγορία της, η CLA ανεβάζει την ηλεκτροκίνηση στην καθημερινότητα σε νέο επίπεδο. Τρία είναι τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της γκάμας: η CLA 200 με EQ Technology (συνδ. κατανάλωση ενέργειας: 14,4-12,3 kWh/100 km | συνδ. εκπομπές CO2: 0 g/km | κλάση CO2: A), η CLA 250+ με EQ Technology (συνδ. κατανάλωση ενέργειας: 14,1–12,2 kWh/100 km | συνδ. εκπομπές CO₂: 0 g/km | κατηγορία CO₂: A) και η CLA 350 4MATIC με EQ Technology (συνδ. κατανάλωση ενέργειας: 14,7–12,5 kWh/100 km | συνδ. εκπομπές CO₂: 0 g/km | κατηγορία CO₂: A). Με αυτονομία έως και 792 χιλιόμετρα σύμφωνα με το WLTP³, η CLA 250+ των 200 kW με EQ Technology προσφέρει από τις μεγαλύτερες αυτονομίες στην κατηγορία της. Η CLA 350 4MATIC με EQ Technology και απόδοση 260 kW τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας ως η σπορ έκδοση του μοντέλου.

Με την ηλεκτρική αρχιτεκτονική των 800 volt η φόρτιση γίνεται σχεδόν τόσο γρήγορη όσο ο ανεφοδιασμός

Το σύστημα των 800 volt μπορεί να μειώσει σημαντικά τον χρόνο φόρτισης σε συνδυασμό με τη νέα γενιά μπαταριών. Η CLA 250+ με EQ Technology μπορεί να φορτίσει με ενέργεια που αντιστοιχεί σε αυτονομία έως 325 χιλιόμετρα μέσα σε δέκα λεπτά. Για τις CLA 250+ και CLA 350 4MATIC είναι δυνατή ταχεία φόρτιση DC έως 320 kW.

Νέα γενιά μπαταριών με υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα

Τα νέα, αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα CLA 250+ και CLA 350 4MATIC διαθέτουν την κορυφαία παραλλαγή μπαταριών ιόντων λιθίου, με ωφέλιμη ενεργειακή χωρητικότητα 85 kWh. Τα στοιχεία της μπαταρίας έχουν ανόδους που συνδυάζουν οξείδιο του πυριτίου με γραφίτη. Σε σύγκριση με την προηγούμενη μπαταρία με συμβατικές ανόδους γραφίτη, η βαρική ενεργειακή πυκνότητα έχει αυξηθεί έως και 20%. Η ογκομετρική ενεργειακή πυκνότητα της χημείας των στοιχείων ανέρχεται σε 680 Wh/l. Η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο έχει μειωθεί ακόμα περισσότερο. Η νέα γενιά μπαταριών μειώνει το ανθρακικό αποτύπωμα κατά περίπου 30% ανά στοιχείο σε σχέση με την προκάτοχό της. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη σε μέτρα μείωσης εκπομπών άνθρακα, παραγωγή στοιχείων με ουδέτερο ανθρακικό ισοζύγιο και χρήση ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές για την παραγωγή ανόδων, καθόδων και περιβλημάτων των στοιχείων.

Σπρίντερ και μαραθωνοδρόμος μαζί: το νέο κιβώτιο δύο σχέσεων

Το κιβώτιο δύο σχέσεων στην κύρια μετάδοση του πίσω άξονα συνδυάζει δυναμισμό και υψηλή απόδοση σε όλες τις συνθήκες. Η πρώτη σχέση εξασφαλίζει άριστη επιτάχυνση από στάση, υψηλή ικανότητα ρυμούλκησης και εξαιρετική αποδοτικότητα στην κίνηση εντός πόλης. Η δεύτερη σχέση είναι σχεδιασμένη για παροχή ισχύος σε υψηλές ταχύτητες και υψηλή αποδοτικότητα στον αυτοκινητόδρομο. Εξασφαλίζει κορυφαία αυτονομία και άνεση στα μεγάλα ταξίδια. Η τελική ταχύτητα επιτυγχάνεται επίσης στη δεύτερη σχέση.

«Δωρεάν» θερμότητα για αποδοτικό προ-κλιματισμό: αντλία θερμότητας πολλαπλών πηγών στον βασικό εξοπλισμό

Η ηλεκτρική CLA είναι το πρώτο όχημα της Mercedes-Benz που διαθέτει αντλία θερμότητας αέρα-σε-αέρα (air-to-air). Δεν κάνει πλέον την παράκαμψη μέσω κυκλώματος νερού και, ως μοντέλο «πολλαπλών πηγών», μπορεί να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα τρεις πηγές ενέργειας: τη θερμότητα από το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, τη μπαταρία και τον περιβάλλοντα αέρα. Με τη χρήση αυτής της «δωρεάν» θερμότητας, η αντλία θερμότητας αέρα-σε-αέρα συμβάλλει στις υψηλές ενεργειακές επιδόσεις της CLA. Απαιτεί περίπου το ένα τρίτο της ηλεκτρικής ενέργειας που θα χρειαζόταν ένα αντίστοιχο βοηθητικό θερμαντικό στοιχείο για την ίδια θερμική απόδοση.

Ευέλικτη για να καλύπτει κάθε ανάγκη: εκτός από αμιγώς ηλεκτρική διατίθεται και με υβριδικό σύστημα κίνησης 48 volt υψηλής τεχνολογίας

Ένας σύγχρονος υβριδικός κινητήρας με τρία επίπεδα ισχύος

Τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της Mercedes-Benz. Ωστόσο, οι επιθυμίες και οι ανάγκες κινητικότητας των πελατών σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου καθορίζουν τον ρυθμό αυτής της μετάβασης. Έτσι, η νέα CLA είναι διαθέσιμη και ως υβριδική με τεχνολογία 48 volt και έναν ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο κιβώτιο. Η αρθρωτή αρχιτεκτονική της οικογένειας μοντέλων CLA παρέχει στη Mercedes-Benz μέγιστη ευελιξία όσον αφορά το σύστημα κίνησης και την παραγωγή. Ο υπερσύγχρονος θερμικός κινητήρας της υβριδικής CLA θα διατεθεί αρχικά σε τρία επίπεδα ισχύος. Οι πελάτες της μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στην κίνηση στους εμπρός τροχούς ή την τετρακίνηση 4MATIC.

Τα υβριδικά μοντέλα CLA μπορούν να κινούνται αμιγώς ηλεκτρικά και να ανακτούν ενέργεια

Ο ηλεκτροκινητήρας, ο μετατροπέας και το κιβώτιο ταχυτήτων σχηματίζουν μια ολοκληρωμένη μονάδα: ο ηλεκτροκινητήρας παρέχει έξυπνη υποστήριξη σε όλο το φάσμα των στροφών, ενώ σε αστικές ταχύτητες και όταν απαιτούνται λιγότερα από 20 kW, τα υβριδικά μοντέλα μπορούν να κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Το λεγόμενο electric cruising είναι εφικτό σε ταχύτητες έως περίπου 100 km/h. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του θερμικού κινητήρα είναι η δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας και στις οκτώ σχέσεις, επιτρέποντας την αναγεννητική πέδηση έως 25 kW.