Με το πειραματικό όχημα ELF, η Mercedes-Benz εξερευνά τα όρια του τεχνικά εφικτού – τόσο στο ίδιο το όχημα όσο και στον σταθμό φόρτιση.

Η Mercedes-Benz παρουσιάζει το πειραματικό όχημα φόρτισης ELF (Experimental-Lade-Fahrzeug), το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη και καινοτόμο προσέγγιση στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Το ELF συνδυάζει ταχύτατη, αμφίδρομη, επαγωγική και αγώγιμη φόρτιση, προσφέροντας στους χρήστες μια ευέλικτη, αποδοτική και βιώσιμη εμπειρία ηλεκτροκίνησης. Στόχος του έργου είναι η διερεύνηση νέων τεχνολογικών οριζόντων, η ανάπτυξη λύσεων υψηλής απόδοσης και η βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας φόρτισης.

Το όχημα υποστηρίζει διπλά συστήματα ταχείας φόρτισης: το Megawatt Charging System (MCS), σχεδιασμένο για βαρέα οχήματα, το οποίο επιτρέπει ισχύ έως 1 MW, και το Combined Charging System (CCS), που προορίζεται για επιβατικά οχήματα και μπορεί να φτάσει τα 900 kW, φορτίζοντας 100 kWh σε μόλις 10 λεπτά. Μέσω αυτών των συστημάτων, η Mercedes-Benz διερευνά τα όρια των μπαταριών υψηλής τάσης και των υποδομών, ενώ τα αποτελέσματα ενσωματώνονται σε μελλοντικά μοντέλα.

Το ELF διαθέτει επίσης αμφίδρομη φόρτιση (Vehicle-to-Home, Vehicle-to-Building, Vehicle-to-Grid και Vehicle-to-Load), μετατρέποντας το όχημα σε ενεργή μονάδα αποθήκευσης ενέργειας. Οι χρήστες μπορούν να τροφοδοτούν το σπίτι, τις ηλεκτρικές συσκευές ή το δίκτυο, αξιοποιώντας πλεονάζουσα ηλιακή ή ανανεώσιμη ενέργεια, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος και το αποτύπωμα CO₂.

Επιπλέον, η Mercedes-Benz πειραματίζεται με επαγωγική φόρτιση μέσω μαγνητικής συντονισμένης σύζευξης, αγώγιμη φόρτιση μέσω πλακών στο δάπεδο και αυτοματοποιημένα συστήματα φόρτισης με ρομποτική τεχνολογία, εξασφαλίζοντας ακρίβεια, άνεση και ασφάλεια, ιδίως για υπερταχεία και στόλους οχημάτων.

Το ELF συνδέεται με προηγούμενα τεχνολογικά προγράμματα, όπως το CONCEPT AMG GT XX, που πέτυχε ισχύ φόρτισης έως 1.041 kW, και αποδεικνύει τη δυνατότητα συνδυασμού καινοτομίας και βιομηχανικής ωριμότητας. Με αυτόν τον τρόπο, η Mercedes-Benz θέτει νέα πρότυπα στη δημόσια και ιδιωτική φόρτιση, ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη ηλεκτροκίνηση για το μέλλον.