Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, παρουσιάζει το ATTO 2 Comfort, τη νέα κορυφαία έκδοση του δημοφιλούς, αμιγώς ηλεκτρικού SUV, με μεγαλύτερη χωρητικότητα μπαταρίας.

Το BYD ATTO 2 Comfort φέρνει νέες εμπειρίες στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV, προσφέροντας αναβαθμισμένη καμπίνα επιβατών, άνεση και τεχνολογία αιχμής.

Καμπίνα και χώροι

Η πανοραμική γυάλινη οροφή προσφέρει άφθονο φυσικό φως, ενώ το εντελώς επίπεδο δάπεδο της αρχιτεκτονικής e-Platform 3.0 εξασφαλίζει χώρο και άνεση για πίσω καθίσματα, ιδανικά για οικογενειακή χρήση. Το ATTO 2 Comfort διαθέτει τρίτο προσκέφαλο στο πίσω κάθισμα, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών και οθόνη αφής 12,8 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων με υποστήριξη Spotify, YouTube, Zoom και Amazon Music, ενώ οι ενημερώσεις λογισμικού γίνονται ασύρματα (OTA). Η φόρτιση συσκευών υποστηρίζεται από δύο θύρες USB Type-C μπροστά, δύο πίσω και βάση ασύρματης φόρτισης 50W στην κεντρική κονσόλα.

Τεχνολογία και φωνητικός έλεγχος

Το σύστημα φωνητικού ελέγχου «Hi BYD» ενεργοποιεί λειτουργίες όπως θέρμανση, εξαερισμό και ηλεκτρικά παράθυρα. Η οθόνη υποστηρίζει λειτουργίες multi-touch, ενώ η θερμοκρασία και η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζονται με gesture χειρισμό ακόμα και όταν τρέχουν Android Auto ή Apple CarPlay.

Άνεση και πρακτικότητα

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν τον επιλογέα ταχυτήτων στο τιμόνι, θήκη γυαλιών για τον οδηγό, μεσαίο πίσω προσκέφαλο και νέα μπροστινά καθίσματα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 450 λίτρα, επεκτεινόμενος σε 1.370 λίτρα με αναδιπλωμένο πίσω κάθισμα, δημιουργώντας επίπεδο δάπεδο για ογκώδη αντικείμενα.

Εξοπλισμός και ασφάλεια

Στα στάνταρ περιλαμβάνονται ζάντες 17 ιντσών, μεταλλικό χρώμα, φώτα LED, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέπτες, αισθητήρας βροχής, φιμέ πίσω τζάμια και V2L (Vehicle-to-Load) έως 3,3 kW για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών. Η ασφάλεια ενισχύεται με κεντρικό αερόσακο, πλευρικούς και τύπου κουρτίνας, ενώ τα συστήματα υποβοήθησης περιλαμβάνουν DMS, ACC/ICC, Lane Keep Assistant, BSD, AEB, TSR, RTCB, μεταξύ άλλων.

Το BYD ATTO 2 Comfort θα είναι σύντομα διαθέσιμο για παραγγελία, με πλήρη πακέτο εγγύησης EV της BYD: 6 χρόνια για το όχημα και 8 χρόνια για σύστημα κίνησης και μπαταρία.

Το νέο BYD ATTO 2 DM-i επαναπροσδιορίζει τα plug-in hybrid SUV

Το BYD ATTO 2 DM-i συνδυάζει υβριδική τεχνολογία Super Hybrid DM με ηλεκτρική αυτονομία έως 90 km (στη μεγαλύτερη μπαταρία 18 kWh), παρέχοντας ομαλή απόκριση και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου μόλις 1,8 L/100 km στον μικτό κύκλο. Η συνολική αυτονομία φτάνει τα 1.000 km με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ.

Εκδόσεις και επιδόσεις

Active: Blade Battery 7,8 kWh, ισχύς 166 PS (122 kW), ηλεκτρική αυτονομία 40 km, συνολική 930 km.

Boost: Blade Battery 18 kWh, ισχύς 212 PS (156 kW), ηλεκτρική αυτονομία 90 km, συνολική 1.000 km, επιτάχυνση 0-100 km/h σε 7,5 δευτερόλεπτα. Φορτιστής AC 6,6 kW για πλήρη φόρτιση σε 3 ώρες σε τριφασική παροχή 32A.

Καμπίνα και τεχνολογία

Η καμπίνα ξεχωρίζει για premium υλικά, ευρυχωρία και τεχνολογία αιχμής:

Πανοραμική γυάλινη οροφή, επίπεδο δάπεδο και άνεση για πίσω καθίσματα με τρίτο προσκέφαλο.

Οθόνες 8,8’’ και 12,8’’ με multi-finger gesture control και φωνητικό έλεγχο «Hi BYD», βασισμένο σε Generative AI και LLMs.

Χώρος αποσκευών 425 λίτρα, επεκτεινόμενος σε 1.335 λίτρα με αναδίπλωση πίσω καθισμάτων.

Εξοπλισμός και άνεση

Ζάντες αλουμινίου 16’’ (Active) ή 17’’ (Boost), φώτα LED, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέπτες, αισθητήρας βροχής, θερμαινόμενα καθίσματα (Boost), κάμερα 360°, Vehicle-to-Load (3,3 kW).

Ασφάλεια και υποβοήθηση οδηγού

Πλήρης γκάμα αερόσακων και συστημάτων υποβοήθησης: DMS, ACC/ICC, Lane Keep Assist, BSD, AEB, TSR, RTCB και άλλα.

Οι πρώτες παραδόσεις στις ευρωπαϊκές αγορές αναμένονται στις αρχές του 2026, με πλήρη εγγύηση 6 ετών για το όχημα και 8 ετών για μπαταρία και σύστημα κίνησης. Το ATTO 2 DM-i ξεχωρίζει στην κατηγορία του για αποδοτικότητα, αυτονομία, ισχύ και πρακτικότητα, προσφέροντας μια plug-in hybrid εμπειρία που συνδυάζει ηλεκτρική οδήγηση και επιδόσεις.