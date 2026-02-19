Το έργο έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Πράσινο φως άναψε το Ε΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γηπέδου καλαθοσφαίρισης του ΣΕΦ.

Το έργο έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Η απόφαση ελήφθη σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2026 μέσω τηλεδιάσκεψης, στο πλαίσιο του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας. Το Κλιμάκιο έκρινε ότι η σύμβαση συνιστά γνήσια μορφή συνεργασίας μεταξύ δημόσιων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 100 του νόμου 3852/2010, και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.

Σύμφωνα με το σχέδιο της σύμβασης, το ΤΕΕ αναλαμβάνει ρόλο Αναθέτουσας Αρχής και Φορέα Υλοποίησης του έργου, ενώ το ΣΕΦ θα συνδράμει με την παροχή των αναγκαίων στοιχείων και τη συμμετοχή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η διάρκεια υλοποίησης προβλέπεται σε 36 μήνες, με δυνατότητα τροποποίησης, ενώ η χρηματοδότηση θα προέλθει από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους, όπως το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται αφορούν τόσο το κτιριακό κέλυφος όσο και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του ΣΕΦ, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων, τη βελτίωση των συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης για αθλητές και θεατές, καθώς και την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων, όπως οι εισροές ομβρίων υδάτων.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έθεσε ωστόσο συγκεκριμένες επισημάνσεις και όρους, μεταξύ των οποίων η προσθήκη της σχετικής απόφασης του Προέδρου του ΤΕΕ στα προοίμια της σύμβασης, η ορθή αναφορά σε «ενωσιακούς» και όχι «κοινοτικούς» πόρους, καθώς και η υποχρέωση υπαγωγής σε νέο προσυμβατικό έλεγχο οποιασδήποτε μελλοντικής τροποποίησης της σύμβασης.

Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, το Κλιμάκιο κατέληξε ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή της σύμβασης.