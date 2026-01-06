Τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Την πλήρη υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην κοινή δήλωση ευρωπαϊκών κρατών σχετικά με την Γροιλανδία και την ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής έκανε σαφή ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία. Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να δεσμευτούμε στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και συλλογικής ασφάλειας».

{https://x.com/primeministergr/status/2008588852961984771}