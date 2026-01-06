Νωρίτερα, την Τρίτη (6/1) η ιρανική αστυνομία διέλυσε διαδήλωση στο μεγάλο παζάρι της Τεχεράνης κάνοντας χρήση δακρυγόνων.

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις δυνάμεις καταστολής του Ιράν στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται στη χώρα από τα τέλη Δεκεμβρίου. «Τουλάχιστον 27 διαδηλωτές σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς ή άλλες μορφές βίας που άσκησαν οι δυνάμεις ασφαλείας σε οκτώ επαρχίες» ανέφερε Μη Κυβερνητική Οργάνωση που έχει έδρα την Νορβηκία.

«Πέντε από τους νεκρούς έχει επαληθευτεί ότι ήταν παιδιά» ανέφερε η ΜΚΟ μετά από 10 ημέρες διαμαρτυριών, προσθέτοντας ότι πάνω από 1.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Το πλήθος φώναζε «Ο Σαγιέντ Αλί θα ανατραπεί» αναφερόμενο στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, ένας αστυνομικός σκοτώθηκε από πυρά σήμερα στο δυτικό Ιράν, περιοχή που συγκλονίζεται από αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. «Ο Εχσάν Αγατζανί βρήκε τον θάνατο πριν από λίγες ώρες, αφού επλήγη από σφαίρα που έριξαν ταραξίες κοντά στο Μαλεκσαχί», γράφει το Fars, διευκρινίζοντας ότι ο αστυνομικός υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.