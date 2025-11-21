Μία δοκιμασία γεμάτη πάθος στο σημερινό GNTM 2025.

Με μία άκρως ρομαντική δοκιμασία αποχώρησης, ήρθαν αντιμέτωπα τα μοντέλα του GNTM.

Μέσα στην πισίνα της βίλας, ντυμένοι γαμπροί και νύφες, οι διαγωνιζόμενοι, έπρεπε να αποδώσουν στο μέγιστο το συναίσθημα του έρωτα, ενώ τα ζευγάρια τα χώρισε η Ζενεβιέβ, εμφανώς επηρεασμένη από το First Dates.

GNTM 6: Τα παθιασμένα φιλιά της Ραφαηλίας

Η δοκιμασία, έφερε αναπάντεχες αντιδράσεις με πολλά από τα μοντέλα να εκφράζουν ανοιχτά την άρνησή τους, δηλώνοντας πως πρόκειται για μία άβολη κατάσταση.

Παρ΄ όλα αυτά οι διαγωνιζόμενοι, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, με αποκορύφωμα την προσπάθεια την Ραφαηλίας και του Μιχάλη, οι οποίοι δεν έμειναν απλά στη σκέψη, αλλά προχώρησαν και στην πράξη.

Αν και η Ραφαηλία λοιπόν, αρχικά δήλωνε ερωτευμένη με το αγόρι της, ο οποίος βρίσκεται εκτός διαγωνισμού, μόλις μπήκε με τον τηλεοπτικό σύντροφό της στην πισίνα ξεκίνησαν τα… φιλιά.

Το ζευγάρι, μπήκε στο νερό, βούτηξαν μαζί στο νερό και αμέσως ενώθηκαν σε ένα παθιασμένο φιλί.

Παρ’ όλα αυτά, η προσπάθειά τους, έφερε τις αντιδράσεις των μοντέλων και τον ενθουσιασμό των κριτών, με την Ζεν να χειροκροτεί για την απόδοσή τους.

Όταν η Ραφαηλία κλίθηκε να απαντήσει για το αγόρι της, ανέφερε πως πρόκειται για ένα κόσνεπτ και η ίδια είναι επαγγελματίας.

Τα αρνητικά σχόλια και τα καρφιά, έπεφταν βροχή, ενώ ο Γιώργος, μεταξύ άλλων, δήλωσε πως «το τράβηξαν πολύ».

Ο Ανέστης, σημείωσε πως αν και δεν είναι σε σχέση δεν θα έκανε κάτι τέτοιο την ώρα του σετ, ενώ, η Ειρήνη με τη σειρά της σχολίασε τον αυξημένο ανταγωνισμό: «Η Ραφαηλία είναι πολύ ανταγωνιστική. Ήθελε να έχει μία καλή λήψη. Ήθελε να τα πάει καλύτερα από εμένα κι την Ξένια που ακούσαμε καλά λόγια, αλλά θεωρώ ήταν υπερβολή, αλλά ότι βολεύει τον κάθε έναν…».

Όταν η Ραφαηλία στάθηκε μπροστά στους κριτές, ανέφερε πως είχαν σκεφτεί με τον Μιχάλη να φιληθούν και ότι θα ήταν προτιμότερο να γίνει εξ’ αρχής για να μην είναι άβολο στην πορεία. Στην κάμερα του GNTM ωστόσο, δήλωσε: «Αυτό μας ζητήσανε. Το γεγονός ότι είμαι σε μία σχέση έξω από το παιχνίδι, δεν σημαίνει ότι μπαίνω στο σπίτι και δεν είμαι επαγγελματίας. Δεν αφήνω αυτό να με επηρεάσει. Το ξέρει το αγόρι μου ότι είμαι μοντέλο… δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάω το αγόρι μου και δεν τον σέβομαι».

{https://www.youtube.com/watch?v=2FpGwJckM-Q&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=1}

Σίγουρα ωστόσο, οι αντιδράσεις των συμπαιχτών της, ήταν αναρίθμητες.

Παράλληλα, η προσπάθεια του Γιώργου και της Ειρήνης, ενθουσίασε τους κριτές, με την Ζεν, να κάνει και τα παράπονά της ως προς τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα η Ειρήνη, λέγοντας πως είναι το σωστό ματσάρισμα.

{https://www.youtube.com/watch?v=EQBP-u3ODGY&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=3}

Από την πλευρά τους, η Άννα και ο Ανέστης, δεν φαίνεται να πέτυχαν το ζητούμενο, καθώς δεν απέσπασαν και τα καλύτερα δυνατά σχόλια εξ αρχής.

Η Άννα ήταν αρκετά επηρεασμένη από το γεγονός πως διατηρεί σχέση εκτός παιχνιδιού με αποτέλεσμα να κολλήσει και να μην έχει την καλύτερη απόδοση: «Όση ώρα φωτογραφιζόμουν, προσπαθούσαν να σκέφτομαι το αγόρι μου…», δήλωσε χαρακτηριστικά.

{https://www.youtube.com/watch?v=2Pi_4qtth5Y&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=2}