Το GNTM 2025, φέρνει τα ζευγάρια πιο κοντά και δύο special καλεσμένους στην πισίνα του σπιτιού.

Στο προηγούμενο επεισόδιο GNTM 6, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, ο Μιχάλης Μιγκλής αποχαιρέτησε το όνειρο, έχοντας την πιο αδύναμη προσπάθεια, ενώ η Ξένια Τσίρκοβα, ξεχώρισε με τις επιδόσεις της στο πλατό.

Σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, τα μοντέλα έρχονται αντιμέτωπα με την πιο ρομαντική δοκιμασία του διαγωνισμού, καθώς θα πρέπει να ποζάρουν μέσα στην πισίνα της βίλας, σαν ένα νιόπαντρο – ευτυχισμένο ζευγάρι.

Ποιοι θα έχουν το καλύτερο «κλικ» και ποιοι θα φανούν πιο ερωτευμένοι από ποτέ;

Υποδύονται όντως ρόλους;

Η αποψινή δοκιμασία αποχώρησης, έρχεται για να ταράξει τα νερά κυριολεκτικά, ενώ ήδη από την αρχή του επεισοδίου οι κόντρες είναι φανερές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=atb3MQsGpdE&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=4}

Σάββας και Νάρκισσος μιλούν στις ξαπλώστρες, ενώ οι σπόντες για όλους πέφτουν βροχή. Ο Νάρκισσος Τζιλόπουλος βρίσκεται, για ακόμη μια φορά, στο επίκεντρο των συζητήσεων, με όλα τα βλέμματα στραμμένα πάνω του, μετά την τελευταία φωτογράφιση. Οι κριτές δεν έχουν δει ακόμα αυτό που θέλουν από εκείνον, κάτι, όμως, που δεν φαίνεται να τον ανησυχεί ιδιαίτερα. Η αυτοπεποίθησή του μάλλον εκνευρίζει την ομάδα των «Elite» και δημιουργούνται νέες εντάσεις.

GNTM 6: Η πιο ρομαντική δοκιμασία αποχώρησης είναι γεγονός

Παρ’ όλα αυτά, στην πισίνα, τα μοντέλα τα υποδέχεται η Χαρά Παππά, που ξεχώρισε με τις επιδόσεις της στο GNTM 2, ενώ οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν την εικόνα που της έδωσαν.

«One Breath», ονομάζεται η δοκιμασία και πίσω από το φακό κρύβεται ο Παντελής Χαδούλης.

Τα μοντέλα, ντυμένοι με με ονειρικά νυφικά και γαμπριάτικα κοστούμια, καλούνται να αποτυπώσουν την έννοια της αιώνιας αγάπης σε μία μόνο λήψη – με μια ανάσα, μέσα στο νερό.

«Είναι μία στιγμή έρωτα, αμέσως μετά τον πάρτι του γάμου σας…» σημειώνει η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ενώ ο Άγγελος Μπράτης που βρίσκεται στην βίλα, δίνει τις κατάλληλες συμβουλές στα μοντέλα: «Να το ζήσετε, άγγιγμα, να φιληθείτε…».

{https://www.youtube.com/watch?v=kXMtD5yeiHY&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=3}

Η συνεργασία, η χημεία και η εκφραστικότητα, είναι τα κλειδιά της επιτυχίας, ωστόσο το νερό, δυσκολεύει την κατάσταση.

Η Ξένια ως η νικήτρια του προηγούμενου σετ, καλείται να διαλέξει το δικό της ζευγάρι, επιλέγοντας τον Αναστάση, ενώ το μυστικό που της είπε η Ηλιάνα, δυσκόλεψε την απόφασή της.

Η Ζεν, με τη σειρά της, ως γνήσια «προξενήτρα», ανέλαβε να κάνει τον διαχωρισμό των ζευγαριών: Η Ραφαηλία μπήκε με Μιχάλη, ο Σάββας με την Γιασμίν, η Μιχαέλα ταίριαξε με τον Νάρκισσο. Με τη σειρά της η Ειρήνη, μπήκε με τον Γιώργο – από τον οποίο δεν έλειψαν οι μπηχτές- ακολούθησε η Άννα με τον Ανέστη και η Ελένη με τον Έντι.

Η Ξένια ανέλαβε να δώσει το μειονέκτημα του χρόνου που το χάρισε απλόχερα στην Ειρήνη και τον Γιώργο.

{https://www.youtube.com/watch?v=8IyiniKRAn0&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=2}

Το μυστικό ωστόσο της Ηλιάνας, ήταν το γεγονός ότι πρόκειται για μία διπλή αποχώρηση – χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο αν τα δύο μοντέλα που θα αποχαιρετήσουν τη βίλα, θα είναι απαραίτητα από το ίδιο ζευγάρι.

Με τη σειρά της, η Χαρά Παππά, ως πρώην παίχτρια του GNTM, έδωσε μερικές συμβουλές στου διαγωνιζόμενους με το κυριότερο να ευχαριστηθούν όλοι αυτή την εμπειρία ζωής που τους έχει δοθεί.

{https://www.youtube.com/watch?v=HKXFGXlzcVw&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=1}

Όση ώρα τα ζευγάρια βρίσκονταν στην αναμονή, τα υπονοούμενα έπεφταν βροχή, με τον ερωτισμό να είναι ήδη διάχυτος στο χώρο και τις κόντρες να αυξάνονται σταδιακά.