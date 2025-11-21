Ο Σωτήρης Τζεβελέκος στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου, ο γνωστός ηθοποιός, Σωτήρης Τζεβελέκος, ο οποίος και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στους οικοδεσπότες του, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο ηθοποιός, μίλησε για την πορεία του στο χώρο της υποκριτικής, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στη μακρά συνεργασία που είχε με την Ρένα Βλαχοπούλου. Στη θύμησή της, αποκάλυψε τη γλυκύτητα του χαρακτήρα της, τονίζοντας τις υποκριτικές της ικανότητες.

Ο Σωτήρης Τζεβελέκος στο «Στούντιο 4»

Αρχικά λοιπόν, τόνισε, πως η Ρένα Βλαχοπούλου, ήθελε τον ίδιο να την συνοδεύει στα νούμερά της, ενώ του είχε παραχωρήσει και το προσωνύμιο «Τζεβελεκάκη»: «Η Ρένα Βλαχοπούλου, έβλεπε ότι έχω τσαγανό. Πάντοτε στα νούμερά της, ξεκινάει κάποιος ο οποίος τη βοηθάει για να ξεκινήσει το νούμερο και να μπει. Εμένα εν τω μεταξύ με έλεγε Τζεβελεκάκη, και έλεγε «Το Τζεβελεκάκη θέλω..» και πήγαινα μαζί της. Η Ρένα, έβαζε και τα δικά της, αλλά εγώ μάθαινα και τα λόγια της, έλεγα και την ατάκα της και την έλεγε…», σημείωσε αρχικά, εξηγώντας ένα μέρος από τη συνεργασία του με την Ρένα Βλαχοπούλου.

Παράλληλα, εξήγησε πως κατά τη διάρκεια μίας παράστασης, η ηθοποιός, επειδή συνήθιζε να αυτοσχεδιάζει, ξεκίνησε να προσθέτει δικούς της διαλόγους επί σκηνής: «Τότε ήταν ο Κώστας Καφάσης, λίγο πιο παλιός από εμένα, και φαίνεται αυτός θα είπε στη Ρένα, ένα φτωχό παιδί, ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, και μου λέει η Ρένα: «Βρε, έλα εδώ εσύ. Αύριο, Κυριακή, θα πάρεις το λεωφορείο και θα έρθεις στη Βάρκιζα. Να φέρεις και το μαγιό σου», είχε εξοχικό εκεί η Ρένα. Είπα μάλιστα εγώ και πήγα. Ήταν και νοικοκυρά η Ρένα, είχε ετοιμάσει μοσχαράκι λεμονάτο με πατάτες, να «γλύφεις τα δάχτυλα σου» ….Έφαγα και με έβαλε με το ζόρι να φάω και άλλο. Και μετά με πήρε με το τζιπάκι της και πήγαμε μαζί στο θέατρο», ανέφερε χαρακτηριστικά, φέρνοντας στο μυαλό του την ηθοποιό.

«Εγώ της χρωστάω και τη σεβόμουν πάρα πολύ. Και στα τελευταία της, ο άντρας της, ο Λαφαζάνης, ένας κούκλος και πολύ καλό παιδί, μου έκανε και πλάκα… Και πάνω στη σκηνή βοήθαγε… με ξάφνιαζε πάνω στη σκηνή».

«Στο σινεμά, έπρεπε να συμπληρώνω μεροκάματα και έκανα μικρά ρολάκια….»