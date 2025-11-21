Όσα ανέφερε η Κατερίνα Βρανά για τη σάτιρα στη ζωή της.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής, 21 Νοεμβρίου, η Κατερίνα Βρανά, η οποία και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες της.

Η ίδια, αναφέρθηκε στα επαγγελματικά της, στον χαρακτηρισμό «ανάπηρη» και στις δυσκολίες που υπάρχουν στα θέατρα λόγω προσβασιμότητας.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις παραστάσεις της, αλλά και σε ένα περιστατικό από όταν είχε αποκαλέσει τον εαυτό της για πρώτη φορά «ανάπηρη», μία κουβέντα που έκανε μία κυρία να θιχθεί.

Όσα ανέφερε η Κατερίνα Βρανά

Να σημειωθεί πως η Κατερίνα Βρανά, πριν από μερικά χρόνια, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο λόγω υγείας, με αποτέλεσμα να παραλύσει.

Στο σήμερα ωστόσο, η ίδια, μίλησε με χιούμορ για την επαγγελματική της σταδιοδρομία, τονίζοντας δε, πως ο ορισμός «ανάπηρη», δεν την ενοχλεί, καθώς όπως εξηγεί, αυτή είναι η λέξη: «Όταν πρωτοείπα τον εαυτό μου ανάπηρη, μια κυρία που δεν είναι θίχτηκε πάρα πολύ που το είπα. Της εξήγησα ότι αυτή είναι η λέξη και δεν πειράζει», σημείωσε η κωμικός.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dee97lztk5zt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε άλλο σημείο ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για τον λόγο που δεν κάνει περισσότερες παραστάσεις μέσα στην εβδομάδα, ανέφερε πως αυτό προκύπτει λόγω χώρου και προσβασιμότητας: «Παλιά που ήμουν μη ανάπηρη, έκανα πάλι 3 παραστάσεις. Τώρα δεν μπορώ να βρω χώρο, όχι για να το εντάξω, αλλά δεν υπάρχουν προσβάσιμοι χώροι», είπε αρχικά και εξήγησε: «Σε πάρα πολλά θέατρα η σκηνή δεν είναι προσβάσιμη. Έχει σκαλάκια να ανέβεις ή το καμαρίνι με την τουαλέτα είναι είτε ένα όροφο επάνω είτε έναν όροφο κάτω. Αν μου επιτραπεί, το δίλημμά μου είναι η παίζω ή χ@#$%», τόνισε χρησιμοποιώντας και το χιούμορ της.