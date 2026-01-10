Την Παρασκευή κάλεσε τις κορυφαίες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια για την ανασυγκρότηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με στόχο την προστασία των εσόδων από την πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας που τηρείται σε λογαριασμούς του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών από «κατάσχεση ή δικαστική διαδικασία», δήλωσε ο Λευκός Οίκος το Σάββατο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ αποτρέπει την κατάσχεση των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις κρίσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν την οικονομική και πολιτική σταθερότητα στη Βενεζουέλα», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ενημερωτικό δελτίο.

Ο Τραμπ κάλεσε την Παρασκευή τις κορυφαίες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια για την ανασυγκρότηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας, στη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο, αλλά οι διευθύνοντες σύμβουλοι εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους και δεν δεσμεύτηκαν αμέσως σε μεγάλες επενδύσεις, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται σημαντικές αλλαγές σε ασφάλεια, νομικό και εμπορικό πλαίσιο για να καταστεί ελκυστική η χώρα για επενδύσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil προειδοποίησε ότι η Βενεζουέλα παραμένει «μη επενδύσιμη» χωρίς «σημαντικές αλλαγές», απαντώντας στην έκκληση του Αμερικανού προέδρου.

Ο Ντάρεν Γουντς, διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης αμερικανικής πετρελαϊκής, κράτησε επιφυλακτικό τόνο κατά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο ακόμη κι όταν ορισμένες άλλες εταιρείες εξέφρασαν αισιοδοξία για τη δυνατότητα αξιοποίησης των μεγαλύτερων αποθεμάτων πετρελαίου στον κόσμο.

«Αν εξετάσουμε τα νομικά και εμπορικά σχήματα και τα πλαίσια που ισχύουν σήμερα στη Βενεζουέλα, αυτή τη στιγμή η χώρα δεν είναι «επενδύσιμη», είπε ο Γουντς στον Τραμπ.

«Πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές στα εμπορικά αυτά πλαίσια, στο νομικό σύστημα, να υπάρξουν ανθεκτικές εγγυήσεις για τις επενδύσεις και να αλλάξει η νομοθεσία για τους υδρογονάνθρακες στη χώρα».

Ο Γουντς ανέφερε ότι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας στη Βενεζουέλα έχουν κατασχεθεί δύο φορές από τότε που η Exxon εισήλθε στη χώρα τη δεκαετία του 1940.