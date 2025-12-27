Όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Με επίσημη ανακοίνωση η Νέα Αριστερά δηλώνει τη στήριξή της στους εργαζομένους του θεάτρου που απεργούν σήμερα.

«Η Νέα Αριστερά στηρίζει την 24ωρη απεργία των εργαζόμενων στο ελεύθερο θέατρο σήμερα Σάββατο 27 Δεκεμβρίου και στέκεται στο πλευρό των ηθοποιών, των τεχνικών και όλων των συντελεστών που εδώ και χρόνια διεκδικούν το αυτονόητο: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αξιοπρεπείς αμοιβές, πληρωμένες πρόβες, πλήρη ασφάλιση.

Το θέατρο δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως «fast food». Είναι μία συλλογική τέχνη, η οποία απαιτεί χρόνο, πρόβες, αυταπάρνηση. Από τον Ευριπίδη έως τον Μπέκετ, τον Ίψεν και τα σύγχρονα κείμενα, το θέατρο είναι η οικουμενική αρένα της αμφισβήτησης και της επανάστασης, και όχι βιτρίνα εργοδοτικής ασυδοσίας και κυβερνητικής κολακείας.

Η Συλλογική Σύμβαση προασπίζει τις φωνές των ηθοποιών ώστε να ακούγεται μέσα από τα κείμενα ό,τι δεν τολμάμε να πούμε, ό,τι δεν τολμάμε να ζήσουμε. Η Συλλογική Σύμβαση είναι το δικαίωμα των κειμένων να συνεχίσουν να υπάρχουν μέσα από τους ηθοποιούς, οι οποίοι είναι φορείς και διασώστες αυτής της τέχνης.

Σε μια χώρα που αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως κόστος και μόνο, οι εργαζόμενοι στο θέατρο θυμίζουν ότι χωρίς εργασιακά δικαιώματα δεν υπάρχει πολιτισμός.

Καλούμε όλες και όλους να στηρίξουν την απεργία και να βρεθούν στη συγκέντρωση στη Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, σήμερα στις 19:00, γιατί, όπως είπε και ο Μπρέχτ, «αυτός που αγωνίζεται μπορεί να χάσει, όμως αυτός που δεν αγωνίζεται ήδη έχει χάσει».