Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μεγάλη αγροτική κινητοποίηση στην Ηγουμενίτσα - Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα της ΠΑΘΕ στην Κατερίνη.

Δωδέκατη ημέρα αγροτικών κινητοποιήσεων με την Καβάλα, την Ηγουμενίτσα και την Κατερίνη να κλιμακώνουν σήμερα Πέμπτη τις δράσεις τους.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι έφτασαν το μεσημέρι στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα, έπειτα από μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης.

Στο λιμάνι Εξωτερικού βρέθηκαν μπροστά σε διπλό μπλόκο της αστυνομίας, με περιπολικό και κλούβες να φράζουν στην είσοδο.

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να ανέβουν στο 1ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού για να εκφράσουν έτσι τη διαμαρτυρία τους, ενώ βρίσκονται σε διαπραγμάτευση με Αστυνομία και Λιμενικό.

Κατερίνη: Κλειστό το ρεύμα της Αθήνας στην ΠΑΘΕ

Σε αποκλεισμό του ρεύματος κυκλοφορίας προς Αθήνα, της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, προχώρησε σήμερα το πρωί το μπλόκο των αγροτών στην Κατερίνη.

Οι αγρότες προχώρησαν σε αυτή την κίνηση στο ύψος του Βαρυκού στην Πιερία, ενώ, όπως ξεκαθαρίζουν, θα παραμείνουν εκεί μέχρι τη λήξη των κινητοποιήσεων.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα γάλατα, ντομάτες και άχυρα πέταξαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην είσοδο του κτηρίου όπου στεγάζεται η Περιφερειακή Ενότητας Καβάλας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Σάββας Αργυράκης από τον Αγροτικό Σύλλογο Νέστου τόνισε: «Ζητάμε να καταλάβει το υπουργείο ότι πρέπει να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Η εκάστοτε κυβέρνηση πρέπει να ακούει τους φορείς και τους βουλευτές της επαρχίας, για να μην δημιουργούνται κενά και να μην έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα, που δεν λύνονται ποτέ».

«Ζητάμε να μπορούμε να παράγουμε, να μένουμε στα χωριά μας, στον τόπο που γεννηθήκαμε, και να δημιουργούμε εκείνες τις συνθήκες για να έχουμε μια καλή διαβίωση», πρόσθεσε.

Κοζάνη

Σε συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Μαυροδένδρι Κοζάνης, προχώρησαν σήμερα παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, και πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι άλλων εργατικών σωματείων.

Οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας θα μεταβούν αύριο, με λεωφορεία και αγροτικά οχήματα, στη Θεσσαλονίκη, για το συλλαλητήριο στο λιμάνι της πόλης, ενώ αντιπροσωπεία από όλα τα μπλόκα της περιοχής θα συμμετάσχει το ερχόμενο Σάββατο 13/12, στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στη Νίκαια Λάρισας.