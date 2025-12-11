Ενώ ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του σχολείου, το Υπουργείο Παιδείας επιμένει στην επιλογή ίδρυσης ΕΝΕΕΓΥΛ, αδιαφορώντας για τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών.

Έντονη οργή και απογοήτευση προκαλεί στους γονείς παιδιών με αναπηρία η κατάσταση γύρω από το ΕΕΕΕΚ Αθηνών, ένα σχολείο που έχει θεσμοθετηθεί από το 2018, αλλά παραμένει επί επτά χρόνια «στα χαρτιά». Παρά τις αυξανόμενες και επιτακτικές ανάγκες των μαθητών ειδικής αγωγής, το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αθηνών δεν έχει λειτουργήσει ποτέ, μετατρέποντας την αναμονή των οικογενειών σε μια συνεχή και εξαντλητική δοκιμασία.

Οι αντιδράσεις των γονέων κορυφώθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, όπου εκπρόσωποι Συλλόγων και της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής κατήγγειλαν ότι το Υπουργείο Παιδείας εδώ και δύο χρόνια προωθεί αυθαίρετα την ίδρυση ΕΝΕΕΓΥΛ (Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου) στον ίδιο χώρο που είχε προβλεφθεί για το ΕΕΕΕΚ. Μια απόφαση που, όπως υποστηρίζουν, όχι μόνο δεν εξηγείται παιδαγωγικά, αλλά στην πράξη μπλοκάρει κάθε εξέλιξη για τη δημιουργία της σχολικής μονάδας που τόσο έχει ανάγκη ο Δήμος Αθηναίων.

Ενώ ο Δήμος Αθηναίων δήλωσε πρόσφατα ότι προτίθεται να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του σχολείου στο οικόπεδο της οδού Λάμψα στους Αμπελόκηπους, το Υπουργείο Παιδείας επιμένει στην επιλογή ίδρυσης ΕΝΕΕΓΥΛ, χωρίς πειστική αιτιολόγηση και χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών. Οι γονείς αντιτίθενται σφόδρα στα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας επιμένοντας ότι οι υφιστάμενες ανάγκες αφορούν πρωτίστως την δημιουργία ΕΕΕΕΚ και δευτερευόντως ΕΝΕΕΓΥΛ. Σε καμία περίπτωση δεν το απορρίπτουν ως εκπαιδευτική δομή όμως σταθμίζοντας τις ανάγκες τονίζουν ότι είτε πρέπει να γίνουν και οι δύο δομές ειδάλλως προηγείται η δημιουργία ΕΕΕΕΚ που έχει ήδη πάρει «πράσινο φως». Σύμφωνα με την γονεική κοινότητα έχει δημιουργηθεί μια πρωτοφανής κατάσταση που εμμέσως πλην σαφώς επιβεβαιώνει -δυστυχώς- τη διαχρονική αντίληψη πως η ειδική αγωγή αποτελεί κόστος και όχι υποχρέωση του κράτους. Με χαρακτηριστικότερη επιβεβαίωση το γεγονός ότι το ΕΕΕΕΚ δεν έχει δημιουργηθεί επτά χρόνια μετά τη θεσμοθέτησή του χωρίς προφανείς αιτιολόγηση.

«Εξορία» μαθητών σε άλλους δήμους – Μια καθημερινότητα εξαντλητική και επικίνδυνη

Γονείς περιέγραψαν στο Dnews τη σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα παιδιά τους με αναπηρία για τις μετακινήσεις από και προς το σχολείο. Αν και ανήκουν στο μαθητικό δυναμικό της Αθήνας δεδομένου ότι εντός της Αθήνας δεν υπάρχει ΕΕΕΕΚ αναγκάζονται να μετακινούνται σε σχολεία άλλων δήμων φοιτώντας κατά βάση στο ΕΕΕΕΚ Νέου Ηρακλείου. Οι καθημερινές αυτές μετακινήσεις φτάνουν ακόμη και τη μιάμιση ώρα, ενώ πολλά από τα όμορα ειδικά σχολεία λειτουργούν ήδη υπεράριθμα, με ανεπαρκείς δομές και ελλείψεις σε προσωπικό και χώρους. Η κατάσταση αυτή –όπως υπογράμμισαν οι γονείς– δεν συνιστά απλώς ταλαιπωρία, αλλά κανονικό αποκλεισμό. Στερεί από τα παιδιά τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την εξατομικευμένη υποστήριξη που αποτελούν θεμέλια της ειδικής αγωγής.

Το ΕΕΕΕΚ δεν είναι «άλλη μια σχολική μονάδα» – Είναι ζωτικής σημασίας για την αυτονομία

Όπως τόνισε στο Dnews η Δήμητρα Κατσιμάνη, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων 6ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών «Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι παιδιά με βαριές αναπηρίες, αυτισμό ή νοητική υστέρηση συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους σε άλλους δήμους, αφού ο Δήμος Αθηναίων δεν διαθέτει ούτε ένα Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). Είναι αδιανόητο ότι εν έτει 2025 τα παιδιά μας αναγκάζονται καθημερινά σε υπεράριθμες τάξεις σε άλλους δήμους, χωρίς πρόσβαση σε εξατομικευμένη εκπαίδευση και επαγγελματικές δεξιότητες. Από το 2018 υπάρχει απόφαση για ανέγερση του ΕΕΕΕΚ Αθηνών στο οικόπεδο της οδού Λάμψα. Παρ’ όλα αυτά, κανένα βήμα δεν έχει γίνει. Άπαντες οι αρμόδιοι δείχνουν με κάθε τρόπο ότι το έργο δεν είναι προτεραιότητά τους, ενώ συνεχίζουν να μιλούν για «ισότητα», «συμπερίληψη» και «δικαιώματα» μόνο στα λόγια. Τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση και δεν νοείται να την στερούνται στο Δήμο τους γιατί οι αρμόδιοι δεν αφουγκράζονται τις ανάγκες αυτής της ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας. Διεκδικούμε τα δικαιώματα των παιδιών μας και απαιτούμε να δρομολογηθεί προς υλοποίηση το συντομότερο δυνατόν το αίτημα για λειτουργία ΕΕΕΕΚ. Τα παιδιά μας αξίζουν ισότιμη εκπαίδευση εδώ και τώρα, δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Τα ΕΕΕΕΚ αποτελούν μοναδικές δομές του εκπαιδευτικού συστήματος. Προσφέρουν σε μαθητές με αυτισμό, νοητική υστέρηση και άλλες αναπηρίες εξειδικευμένη παιδαγωγική και επαγγελματική κατάρτιση, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και την προετοιμασία για αυτόνομη και κοινωνικά ενταγμένη ενήλικη ζωή. Χωρίς αυτά, οι μαθητές μένουν σε ένα εκπαιδευτικό κενό που κανένα άλλο σχολείο δεν μπορεί να καλύψει.» «Δεν θα δεχτούμε άλλα χρόνια κοροϊδίας. Απαιτούμε τώρα ένα ΕΕΕΕΚ στον Δήμο Αθηναίων, με ορατότητα και σεβασμό στην αναπηρία», δηλώνουν κατηγορηματικά.

«Δεν θα επιτρέψουμε άλλες καθυστερήσεις – Τα παιδιά με αναπηρία χρειάζονται τα σχολεία τους και η Πολιτεία οφείλει να κινητοποιηθεί»

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις της Ισιδώρας Βασίλη μέλους του ΔΣ Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής που τόνισε στο Dnews ότι «Την περασμένη βδομάδα εκπρόσωποι γονέων σε συνάντηση με την διοίκηση του Δήμου Αθηναίων υποδέχθηκαν μια θετική εξέλιξη για την υλοποίηση του θεσμοθετημένου από το 2018 Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αθηνών. Άλλο ένα δηλαδή σχολείο που έχει ιδρυθεί στα χαρτιά και μετά από 7 χρόνια δείχνει επιτέλους να ξεπαγώνει για να έρθει να καλύψει τις επείγουσες ανάγκες των παιδιών με μαθησιακές ιδιαιτερότητες ηλικίας μεταξύ 14 και 22 ετών.

Ο Δήμος Αθηναίων δηλώνει έτοιμος να αναλάβει την χρηματοδότηση του θεσμοθετημένου ΕΕΕΕΚ σε οικόπεδο στους Άνω Αμπελόκηπους υλοποιώντας μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του 2018. />Η θετική αυτή εξέλιξη δεν θα πρέπει να σκοντάψει όμως στην αμφιθυμία του ΥΠΑΙΘΑ όπου δίχως κάποια λογική εξήγηση έχει επιλέξει από το 2023 ίδρυση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνάσιου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥΛ) στον ίδιο χώρο. Καταλαβαίνετε ότι τέτοιου είδους διλήμματα και διαιρετικές τακτικές εγκλωβίζουν τις οικογένειες των παιδιών με αναπηρία σε μια καθημερινότητα απογοήτευσης και αβεβαιότητας.

Ο πρόσφατος τραγικός πνιγμός της 13χρονης μαθήτριας στο ειδικό σχολείο Πειραιά καταδεικνύει ότι η μέριμνα της Πολιτείας υστερεί σε ζητήματα σχεδιασμού και εφαρμογής ενός συνεκτικού παιδαγωγικού πλαισίου για την ασφάλεια του μαθητικού πληθυσμού. Ειδικά η πρόνοια της Πολιτείας για τους νευροδιαφορετικούς μαθητές δεν μπορεί να εξαντλείται σε επετειακές αναφορές κάθε 3 Δεκέμβρη, διεθνής ημέρα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, και να αφήνει σχολικές δομές ωρολογιακές βόμβες όπως το ΕΕΕΕΚ Ν. Ηρακλείου όπου διαθέτει πάνω από 200 μαθητές για μόλις 80 διαθέσιμες θέσεις. Ως γονείς και μέσα από την οργάνωσή μας στους Συλλόγους , στις Ενώσεις Γονέων των Δήμων αλλά και στο τριτοβάθμιο όργανο της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής , γνωρίζουμε την αλματώδη αύξηση των παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες και είμαστε όλοι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε περαιτέρω καθυστερήσεις για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ευάλωτων μαθητών. Οι προσπάθειές μας θα κλιμακωθούν το επόμενο διάστημα στο Υπουργείο Παιδείας για να μπει ένα φρένο στην απροθυμία συντονισμού των θεσμικών πρωτοβουλιών και να ιδρυθούν τα σχολεία που έχουν καθυστερήσει και έχουν ανάγκη τα παιδιά μας.»

«Δεν θα κάνουμε πίσω μέχρι να εισακουστούν τα αιτήματά μας»

Οι γονείς δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις πιέσεις τους καθώς το ΕΕΕΕΚ Αθηνών δεν είναι απλώς ένα ακόμη σχολείο προς ανέγερση, αλλά ζήτημα ισότητας, αξιοπρέπειας και δικαιώματος στην εκπαίδευση. Όπως τονίζει και ο Παναγιώτης Τουλόπουλος, πρόεδρος Συντονιστικού Οργάνου Γονέων Βόρειου Τομέα «η υπόθεση του ΕΕΕΕΚ Αθηνών αποκαλύπτει ένα βαθύ και επίμονο κενό στην ειδική αγωγή, που δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί κάτω από προσχήματα γραφειοκρατίας. Έχουμε φτάσει στο σημείο να ζητάει τα αυτονόητα και το Υπουργείο να κωφεύει επίμονα. Απαιτούμε και διεκδικούμε ένα σχολείο για τα παιδιά μας που να υπάρχει όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά στη ζωή των παιδιών μας. Το χρειάζονται για τις ανάγκες τους, για να μπορέσουν να ενταχθούν και να συνεχίσουν την πορεία τους στη κοινωνία.»

Μάλιστα όπως σημειώνεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής έχει ήδη από τον Ιανουάριο καταγράψει την ραγδαία αύξηση μαθητών που φοιτούν στα ΕΕΕΕΚ, επιβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα χρειάζεται άμεσα νέα δομή δευτεροβάθμιας ειδικής αγωγής. «Πόσες γνωματεύσεις πρέπει να εκδοθούν ακόμη για να κινηθεί μια διαδικασία που έχει ήδη εγκριθεί;» διερωτώνται οι γονείς. «Πόσο λογικό είναι αυτά τα παιδιά να φοιτούν σε μονάδες ειδικής αγωγής άλλων Δήμων που δεν έχουν προσωπικό, που υπολειτουργούν, που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους» καθώς το πρόβλημα της μη ύπαρξης ΕΕΕΕΚ στην Αθήνα έχει οδηγήσει στο να στοιβάζονται 250 μαθητές στο ΕΕΕΕΚ Νέου Ηρακλείου που έχει αδειοδοτηθεί να λειτουργεί μόλις με 80 θέσεις.

Η υπόθεση του ΕΕΕΕΚ Αθηνών δεν είναι απλώς ένα θέμα γραφειοκρατίας ή καθυστέρησης έργων. Είναι ζήτημα δικαιώματος, ισότητας και αξιοπρέπειας για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους. Κάθε ημέρα που περνά χωρίς να λειτουργεί το σχολείο, είναι μια ημέρα χαμένης μάθησης, κοινωνικής ένταξης και ασφάλειας για τους μαθητές που δικαιούνται μια κανονική, πλήρη εκπαίδευση στον τόπο τους. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και η κοινωνία απαιτούν άμεσες λύσεις: να ολοκληρωθεί η ανέγερση του ΕΕΕΕΚ Αθηνών, να αποσυμφορηθούν οι υπάρχουσες δομές και να διασφαλιστεί ότι κανένα παιδί δεν θα μένει πίσω λόγω αδιαφορίας ή αδράνειας. Η εκπαίδευση με σεβασμό στην αναπηρία δεν είναι προνόμιο, είναι υποχρέωση όλων μας.