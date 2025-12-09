Το σχολείο, που μέχρι τον Οκτώβριο λειτουργούσε ως διθέσιο, υποβιβάστηκε σε μονοθέσιο, με αποτέλεσμα να παραμείνει μόνο ένας εκπαιδευτικός για τα 10 παιδιά του Δημοτικού.

Οργή και έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στους γονείς των Κεραμείων Λέσβου η σημερινή μη λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, καθώς η μοναδική δασκάλα του σχολείου απουσίασε λόγω ασθένειας.

Το σχολείο, που μέχρι τον Οκτώβριο λειτουργούσε ως διθέσιο, υποβιβάστηκε σε μονοθέσιο, με αποτέλεσμα να παραμείνει μόνο ένας εκπαιδευτικός για τα 10 παιδιά του Δημοτικού. Η απόφαση αυτή είχε ήδη συναντήσει την έντονη αντίδραση των γονέων, οι οποίοι είχαν προειδοποιήσει για τις συνέπειες: κάθε φορά που η δασκάλα θα χρειαστεί να απουσιάσει δικαιολογημένα ή μη το σχολείο θα μένει κλειστό σύμφωνα με το lesvosnews.net.gr.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, Ντέσσυ Χατζηκαμπάνη, δήλωσε στην ΕΡΤ Αιγαίου: «Το πρωί αφήσαμε τα παιδιά στο σχολείο και λίγο αργότερα ενημερωθήκαμε ότι δεν θα λειτουργήσει. Η ασθένεια της δασκάλας είναι απόλυτα ανθρώπινη, αλλά ο υποβιβασμός του σχολείου μετατρέπει μια φυσιολογική απουσία σε τιμωρία για εμάς και τα παιδιά μας». Οι γονείς είχαν θέσει εξαρχής το ερώτημα στις αρμόδιες αρχές: Τι θα γίνεται όταν η μοναδική δασκάλα απουσιάζει; Θα κλείνει κάθε φορά το σχολείο; Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν, απάντηση δεν πήραν ποτέ.

«Τι επιδιώκουν; Να μας διώξουν από τα χωριά;»

Η κ. Χατζηκαμπάνη υπογράμμισε επίσης το σοβαρό πλήγμα στην ήδη εύθραυστη δημογραφική κατάσταση της υπαίθρου: «Το χωριό μας έχει νέους ανθρώπους που επέστρεψαν και προσπαθούν να ζήσουν εδώ. Το Δημοτικό έχει 10 μαθητές, ενώ το Νηπιαγωγείο 13 — τα 6 από αυτά του χρόνου πάνε Δημοτικό. Τι επιδιώκουν; Να μας διώξουν από τα χωριά;» Το πρόβλημα πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν ορισμένα παιδιά έμειναν χωρίς επίβλεψη, καθώς οι γονείς τους έλειπαν για δουλειά και τα παιδιά δεν είχαν τρόπο να επικοινωνήσουν για να ενημερώσουν τι συμβαίνει. Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία για την κατάσταση, ζητώντας άμεση λύση ώστε να μη μείνουν ξανά τα παιδιά χωρίς σχολείο «επειδή απουσιάζει ένας και μόνο εκπαιδευτικός».