Μεταξύ 8 και 12 ετών, τα παιδιά είχαν κατά μέσο όρο λίγο πάνω από πέντε ώρες καθημερινής χρήσης οθόνης.

Το smartphone έχει γίνει για τους περισσότερους γονείς ένα αναγκαίο κακό.

Αν και είναι πολύ χρήσιμο όταν πρόκειται για την επικοινωνία με τα παιδιά μας, αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο στη ζωή τους που πρέπει να διαχειριζόμαστε και να παρακολουθούμε συνεχώς.

Κάποιοι από εμάς αναρωτιούνται αν το κάνουμε σωστά και κατά πόσο η χρήση του τηλεφώνου επηρεάζει την ψυχική και σωματική τους υγεία.

Μια νέα μελέτη επιβεβαιώνει την ανησυχία μας, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει λόγος για ανησυχία σχετικά με τη χρήση smartphone.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Pediatrics, περιέλαβε πάνω από 10.600 εφήβους από τη μεγαλύτερη μελέτη Adolescent Brain Cognitive Development Study και εξέτασε πότε συνήθως αποκτούν το πρώτο τους τηλέφωνο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως αποδείχτηκε, στην ηλικία των 12 ετών, το 64% των παιδιών είχε smartphone, ενώ στην ηλικία των 14 ετών, το 89% πλέον ήταν κάτοχοι smartphone.

Η μέση ηλικία απόκτησης του πρώτου smartphone ήταν τα 11 χρόνια.

Μεταξύ 8 και 12 ετών, τα παιδιά είχαν κατά μέσο όρο λίγο πάνω από πέντε ώρες καθημερινής χρήσης οθόνης.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από προσαρμοσμένα μοντέλα, οι ερευνητές συνέκριναν την υγεία των 12χρονων που είχαν smartphone με εκείνων που δεν είχαν.

Βρήκαν σημαντικές διαφορές:

Κίνδυνος κατάθλιψης : Τα παιδιά με smartphone είχαν 30% υψηλότερη πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων κατάθλιψης.

: Τα παιδιά με smartphone είχαν 30% υψηλότερη πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων κατάθλιψης. Κίνδυνος παχυσαρκίας : Τα παιδιά με smartphone είχαν 40% περισσότερες πιθανότητες να είναι παχύσαρκα.

: Τα παιδιά με smartphone είχαν 40% περισσότερες πιθανότητες να είναι παχύσαρκα. Κακή ποιότητα ύπνου: Τα παιδιά με smartphone είχαν 60% περισσότερες πιθανότητες να μην κοιμούνται επαρκώς.

Αν εξετάσουμε την ηλικία απόκτησης του πρώτου τηλεφώνου, η μελέτη διαπίστωσε ότι όσο μικρότερη ήταν η ηλικία, τόσο υψηλότερος ο κίνδυνος εμφάνισης αυτών των προβλημάτων υγείας μέχρι τα 12. Αυτό υποδεικνύει ότι η απόφαση για το πότε να δοθεί στο παιδί ένα τηλέφωνο δεν πρέπει να λαμβάνεται ελαφρά τη καρδία.

Η πρόκληση της συνεχούς πρόσβασης

Ενώ η μελέτη δεν μπορεί να αποδείξει ότι το ίδιο το smartphone προκαλεί αυτά τα προβλήματα υγείας, προηγούμενες έρευνες έχουν συνδέσει την υπερβολική χρήση smartphone με μείωση της σωματικής δραστηριότητας και της ποιότητας ύπνου, καθώς και με αυξημένη κοινωνική απομόνωση. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την ψυχική και σωματική ευεξία σε μια ευαίσθητη φάση ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, η κατοχή smartphone «προκαλεί μοναδικές προκλήσεις, καθώς μπορεί να δίνει στα παιδιά απεριόριστη πρόσβαση σε έναν κόσμο για τον οποίο μπορεί να μην είναι έτοιμα, χωρίς την πειθαρχία να διαχειριστούν αποτελεσματικά τη χρήση τους».

Με άλλα λόγια, η προσβασιμότητα στο smartphone συχνά προάγει ανθυγιεινές συνήθειες σε αυτή την εντυπωσιακή ηλικιακή ομάδα. Αν ένα 12χρονο ελέγχει συνεχώς το τηλέφωνό του, χάνει χρόνο που θα μπορούσε να αφιερώσει σε άλλες υγιείς δραστηριότητες, όπως άσκηση ή παιχνίδι με φίλους. Η μελέτη διαπίστωσε ότι ακόμη και αν η χρήση του τηλεφώνου δεν θεωρείται «προβληματική», μπορεί να προκαλέσει έμμεσα αυτά τα προβλήματα υγείας.

Η επίβλεψη και το μέτρο κάνουν θαύματα

Παρά το γεγονός ότι κάποιοι γονείς ίσως θέλουν να πετάξουν τα τηλέφωνα των παιδιών τους, οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι δεν προτείνουν ότι τα smartphones είναι εγγενώς κακά ή ότι πρέπει να απαγορευτούν. Αντίθετα, η κατοχή τους απαιτεί «επίβλεψη».

Αν οι γονείς αποφασίσουν ότι το παιδί τους είναι έτοιμο για smartphone, θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση της χρήσης του και να θέσουν υγιή όρια. Ορίζοντας σαφείς κανόνες από την αρχή, η «απεριόριστη πρόσβαση» μπορεί να περιοριστεί ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης προβλημάτων υγείας.

Οι συγγραφείς τονίζουν ότι ακόμη και μικρά προβλήματα ψυχικής υγείας μπορούν να οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμες συνέπειες στην ενήλικη ζωή, και γι’ αυτό αξίζει να το διαχειριζόμαστε όσο καλύτερα μπορούμε.

Πηγή: Parents.com