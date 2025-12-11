Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό για 48 ώρες προκειμένου να «σπάσει» ο κύκλος της διασποράς του ιού.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ερμιόνη, όπου τουλάχιστον 30 παιδιά έχουν εμφανίσει συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Τα παιδιά που φοιτούν στο Γυμνάσιο Κρανιδίου - που δέχεται συνολικά περισσότερους από 300 μαθητές - εμφάνισαν πόνους στο στομάχι, διάρροια και εμετούς, ενώ κάποια ανέβασαν και πυρετό.

Οι αρχές αποφάσισαν σήμερα το προληπτικό κλείσιμο του γυμνασίου, το οποίο αναμένεται να παραμείνει κλειστό και την Παρασκευή, ώστε να πραγματοποιηθεί απολύμανση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Ερμιόνης, Γιάννης Γεωργόπουλος, πρόκειται πιθανότατα για ιογενή γαστρεντερίτιδα, γεγονός που εξηγεί την ταχεία μετάδοση.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι η πρόσφατη σχολική εκδρομή δεν σχετίζεται με τη διασπορά του ιού, καθώς ορισμένα παιδιά είχαν ήδη εμφανίσει συμπτώματα και είχαν παραμείνει στο σπίτι τους πριν από αυτήν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου έχει ενημερώσει τον ΕΟΔΥ, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει τους απαραίτητους ελέγχους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dev67y0yd0a9?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dev67y0yd0a9?integrationId=40599y14juihe6ly}