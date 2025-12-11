Σύμφωνα με την αστυνομία ο καταζητούμενος δράστης της επίθεσης στη Γερμανία και ο 16χρονος γνωρίζονται.

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Χέρφορντ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στη Γερμανία.

Από την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά ένας 16χρονος. Εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας δήλωσε ότι το περιστατικό συνέβη δίπλα στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης και ότι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο καταζητούμενος δράστης και το θύμα γνωρίζονταν.

Ο 16χρονος έχει τραυματιστεί σοβαρά στην πλάτη και έχει ήδη διακομισθεί σε νοσοκομείο, ενώ στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία αστυνομική επιχείρηση.

Η αστυνομία απευθύνει έκκληση στους αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με τις αρχές.

{https://twitter.com/BockwurstClown/status/1999219334426550534}

{https://twitter.com/FunnyAnie/status/1999215594412064861}