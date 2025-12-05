Ο αστυνομικός τραυματίστηκε από πέτρα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την ένταση που σημειώθηκε μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αστυνομικός τραυματίστηκε από πέτρα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων και διακομίστηκε στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται.

Τιο συμβάν συνέβη σήμερα το μεσημέρι της Παρασκευής στα «Πράσινα φανάρια Θεσσαλονίκης», όπου νωρίτερα έφτασαν αγρότες με τρακτέρ. Οι αγρότες παρατάχθηκαν στη διασταύρωση πριν από το αεροδρόμιο. Ομάδα αγροτών επιχείρησε να προσεγγίσει τον κόμβο του αεροδρομίου με τα πόδια, μέσα από τον χώρο της Γεωργικής Σχολής του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ωστόσο αστυνομικοί επιχείρησαν να τους αποτρέψουν, κάνοντας και χρήση χημικών.

