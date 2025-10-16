Ο σκηνοθέτης Αντώνης Αγγελόπουλος, ο σεναριογράφος Νίκος Μήτσας και η Δήμητρα Γαλάνη, μιλούν για την σειρά «Να με λες μαμά».

Είναι η σειρά που αγαπήθηκε όσο καμία άλλη τη σεζόν που διανύουμε, που συζητήθηκε, που έθεσε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, που συγκίνησε, που μίλησε κατευθείαν στην καρδιά. Στο «Nα με λες μαμά», την κοινωνική δραματική σειρά του Alpha σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, η μυθοπλασία συναντά τη σκληρή πραγματικότητα.

Ο σκηνοθέτης Αντώνης Αγγελόπουλος και ο σεναριογράφος Νίκος Μήτσας μίλησαν στη Φρόσω Κυριαζή και στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν στο να καταφέρουν να αποδώσουν το ευαίσθητο θέμα της παιδικής κακοποίησης μέσα από το ταξίδι της μητρότητας και της αγάπης, χωρίς ποτέ να δούμε στην οθόνη το παιδί σαν θύμα βίας.

Επίσης, η Δήμητρα Γαλάνη , η κορυφαία ερμηνεύτρια, η οποία ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων, τοποθετήθηκε σε σχέση με το θέμα.

Μη χάσετε απόψε στις 22:30 το συγκλονιστικό επεισόδιο!

«Να με λες μαμά»: Η θεματική είναι η αγάπη

Κόμπος στο στομάχι

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, το «Να με λες μαμά» λέει την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης. Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της δραματικής σειράς είναι η «αγάπη».

«Προσπαθήσαμε να δώσουμε αυτό το θέμα όσο πιο ρεαλιστικά και ανθρώπινα γίνεται, να έχει μια αλήθεια» τονίζει ο σκηνοθέτης της σειράς, Αντώνης Αγγελόπουλος. Στην πρώτη του δραματική σειρά, ο σκηνοθέτης των επιτυχιών σημειώνει ότι «μου άρεσε έτσι όπως το έχει αντιμετωπίσει ο Νίκος Μήτσας, ο σεναριογράφος το θέμα, που δεν ήταν καθόλου μελό, που ήταν αληθινό, ζεστό».

Δυσκόλεψε η διαχείριση ενός τόσο ευαίσθητου θέματος, όπως η κακοποίηση ενός παιδιού, τον Αντώνη Αγγελόπουλο, εάν λάβουμε υπόψη και το δεδομένο ότι είναι και ο ίδιος πατέρας; «Φυσικά» απαντά.

«Προσπάθησα στη σειρά να μην προβάλλω τη βία. Δεν βλέπουμε στη σειρά το παιδί να κακοποιείται. Απλώς από μόνο του, το να βλέπεις έναν άνθρωπο να κινείται προς ένα παιδί για να το χτυπήσει είναι τόσο δυνατό που είναι κόμπος στο στομάχι».

«Είναι μια σειρά πολύ ευαίσθητη και πολύ σκληρή σειρά ταυτόχρονα. Κι αυτό ήταν το ενδιαφέρον κι αυτό ήταν και το στοίχημα. Να ασχοληθούμε με την παιδική κακοποίηση» λέει ο Νίκος Μήτσας.

«Εγώ στην αρχή το φοβήθηκα. Κι ήλθε ο Αντώνης Αγγελόπουλος, μου εγγυήθηκε για το αποτέλεσμα, ότι κι αυτός ήθελε να έχει μία αλήθεια στην αντιμετώπιση, εξ ΄ου και η σκληρότητα και η ευαισθησία ταυτόχρονα. Κι έτσι είπα «πάμε» γιατί αξίζει να υπάρχει μια τέτοια σειρά στην τηλεόραση».

Και προσθέτει: «Η κακοποίηση είναι αφορμή για να πει την ιστορία της η σειρά κι είναι πολύ ωραίο που έχει μια τόσο έντονη αφορμή. Η σειρά στην ουσία καταπιάνεται με τη μητρική αγάπη σε πολλές μορφές… Για μένα σίγουρα είναι μητέρα αυτή που μεγαλώνει ένα παιδί. Κι αυτό θέλει να πει αι η σειρά… Ήταν πολύ βασικό στοιχείο να θίξουμε το θέμα των κλειστών στομάτων. Αυτό που όλοι κάτι έχουμε ακούσει αλλά κανείς δε μιλάει… Προσπαθήσαμε η σειρά να είναι ένας καθρέπτης της κοινωνίας μας. Αυτός ήταν ο στόχος μας. Θέλαμε αυτός που θα βλέπει τη σειρά να δει ένα άσχημο κομμάτι αλλά κι ένα αισιόδοξο – μέσα από την Ξένια και την πράξη της- της κοινωνίας».

Σε σχέση με τη θεματική της σειράς, ο Νίκος Μήτσας αναφέρει: «Η θεματική είναι σίγουρα η αγάπη. Η αφορμή και το αποτέλεσμα της σειράς είναι η αγάπη. Από εκεί αρχίζουν όλα και εκεί καταλήγουν. Σε όλες τις σχέσεις. Και νομίζω ότι όλα εκεί αρχίζουν κι όλα καταλήγουν στη ζωή. Εάν καταφέρει να το πει αυτό η σειρά θα είναι ένα στοίχημα για μας».

Μάνα πια είναι αυτή που ορίζει τη ζωή ενός πλάσματος

Η Δήμητρα Γαλάνη σε μια σπάνια συνέντευξη μίλησε για την επανεκτέλεση του εμβληματικού τραγουδιού «Θα σ’ αγαπώ» 45 χρόνια μετά την επίσημη κυκλοφορία του. Αλλά και για τη θεματική της σειράς:

«Είναι πολύ σημαντικό που θίγεται ένα τέτοιο θέμα που απασχολεί την κοινωνία μας κι όλο κρύβεται κάτω από το χαλί. Και βέβαια είναι χαρά μου που για άλλη μια φορά τραγουδάω το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου σε αυτή τη διασκευή που έκανε εξαιρετικά ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος. Η σχέση ενός παιδιού με μία μάνα, η οποία το έχει σώσει και το έχει προστατέψει και το έχει περπατήσει στη ζωή, αυτή είναι μάνα. Η μάνα δεν είναι μόνο αυτή που γεννάει ένα παιδί, είναι και αυτή που το περπατάει στη ζωή. Το παιδί, από τη στιγμή που θα φύγει από την κοιλιά της μάνας του, έρχεται σαν ένας άνθρωπος στη ζωή. Οπότε το πως θα μεγαλώσει είναι το θέμα. Μάνα πια είναι αυτή που ορίζει τη ζωή ενός πλάσματος. Θέλω να πω πως το κομμάτι της υιοθεσίας είναι ανάλογα με τις συνθήκες. Ένας άνθρωπος, που έχει πάρει από την πρώτη στιγμή ένα παιδί στα χέρια του και το έχει μεγαλώσει, αυτός είναι γονιός» συμπλήρωσε η Δήμητρα Γαλάνη.

Στην εκπομπή μίλησε και η κα Καλλιόπη Γκουρμή, Β΄Αστυνόμος στο Γραφείο Αντιμετώπισης Οικογενειακής Βίας.

«Να με λες μαμά»- Σήμερα στις 22:30: Η Χρύσα εντοπίζει Ξένια και Ιωάννα !

Μη χάσετε απόψε, στις 22:30

Επεισόδιο 6

Η Ελβίρα έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει τον Αντώνη, όμως η επίσκεψή του οδηγεί την Ξένια σε κρίση πανικού, νιώθοντας πως, όπου και να πάει πλέον, θα την εντοπίσουν. Το μόνο ασφαλές μέρος που της έρχεται στο μυαλό είναι το σπίτι της Αγγέλας.

Η Χρύσα, παρά τις απειλές του Τόλη, επικοινωνεί με τον Αντώνη για να του ζητήσει βοήθεια ώστε να βρει την Ιωάννα. Εκείνος την αποφεύγει, γιατί όπως φαίνεται έχει άλλα σχέδια τελικά για την υπόθεση. Η Ελβίρα μεταφέρει την Ξένια και την Ιωάννα στο σπίτι της Αγγέλας, αλλά παθαίνει σοκ όταν καταλαβαίνει ποια είναι η γυναίκα πού θα τις φιλοξενήσει.

Προσπαθεί να τις απομακρύνει από εκεί, αλλά η Ξένια δεν καταλαβαίνει τον λόγο και οι δύο γυναίκες καταλήγουν πάλι μαλωμένες. Η Αγγέλα ανοίγει το σπίτι της για την κόρη της και τη μικρή, όμως ούτε αυτήν τη φορά θα καταφέρουν να ηρεμήσουν.

Η Χρύσα βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, έχοντας καταφέρει μάλιστα να τις εντοπίσει.

{https://www.youtube.com/watch?v=-QEN2tv0Wes}

Η Ελβίρα (Φιλαρέτη Κομνηνού) συνειδητοποιεί ότι η φίλη της Ξένιας, η Αγγελική (Ελένη Κοκκίδου), που τις φιλοξενεί με την Ιωάννα, είναι στην πραγματικότητα η Αγγέλα, η βιολογική μητέρα της Ξένιας.

Το σοκ είναι μεγάλο για την Ελβίρα καθώς θεωρεί ότι η Αγγελική έχει στήσει ολόκληρη πλεκτάνη εις βάρος της. Κι ενώ βλέπει ότι η Αγγελική δεν έχει αποκαλύψει το μεγάλο μυστικό στην Ξένια, της κάνει μια άγρια επίθεση για τον ύπουλο τρόπο που κινείται. Η Αγγελική προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της λέγοντας της πως όλα έγιναν τυχαία.

Η Αγγελική είχε κάθε πρόθεση να σεβαστεί την επιθυμία της Ελβίρας και να μην συναντήσει ποτέ την Ξένια και στην πραγματικότητα δεν το επεδίωξε ποτέ. Έπεσε πάνω της τυχαία και από ένα παιχνίδι της μοίρας ήρθαν κοντά, έγιναν φίλες και της πρόσφερε την βοήθειά της όταν της την ζήτησε η Ξένια. Η Ελβίρα δεν πιστεύει λέξη από όσα λέει και της ξεκαθαρίζει για μια ακόμα φορά πως η Ξένια είναι δική της κόρη, δικό της παιδί.

{https://www.youtube.com/watch?v=CHq9j7q63yo}

Ο Τόλης (Ιβάν Σβιτάιλο) είναι αραχτός στο σπίτι όταν μπαίνει φουριόζα η Χρύσα (Δήμητρα Βλαγκοπούλου) και του λέει ότι θα κατέβει στην Αθήνα για να συναντήσει τον δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις για την Ιωάννα με σκοπό να του ζητήσει βοήθεια να εντοπίσει την Ιωάννα.

Η Χρύσα είναι σίγουρη πως το παιδί της το έχει πάρει η Ξένια και πρέπει να το πάρει πίσω.

Ο Τόλης ακούγοντας τα σχέδιά της εξοργίζεται και της απαγορεύει να προχωρήσει με ό,τι έχει στο μυαλό της.

Η Ξένια δεν θέλει να τον ακούσει και επιμένει σε αυτό που έχει σκοπό να κάνει. Ο Τόλης της θυμίζει το ξύλο που της έριξε την προηγούμενη μέρα και συνεχίζει απειλώντας της πως αν πάει Αθήνα και φέρει πίσω την Ιωάννα θα την διώξει τελείως από το σπίτι.

Εξάλλου για τον Τόλη είναι ξεκάθαρο πως οι λόγοι που η Χρύσα θέλει να πάρει πίσω την Ιωάννα είναι καθαρά εγωιστικοί γιατί η Ιωάννα διάλεξε μια άλλη γυναίκα για μάνα της και όχι το μητρικό της ένστικτο. Η Χρύσα ξέρει πως κατά βάθος ο Τόλης έχει δίκιο για τα κίνητρά της, αλλά στο τέλος τι θα αποφασίσει να κάνει; θα νικήσει ο εγωισμός της;

{https://www.youtube.com/watch?v=Yut7Hwo04mw}

Ένα κακοποιημένο κορίτσι , μια γυναίκα, ένα συγκλονιστικό ταξίδι μητρικής αγάπης.

Μια σειρά που ξεπερνά τα όρια και αγγίζει την καρδιά!

Να με λες μαμά – Τετάρτη & Πέμπτη στις 22:30