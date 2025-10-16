Να με λες μαμά – Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30

Η καρδιά επιλέγει ποιον θα πει παιδί της! Το «Nα με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, λέει την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης.

Επεισόδιο 6

Η Ελβίρα έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει τον Αντώνη, όμως η επίσκεψή του οδηγεί την Ξένια σε κρίση πανικού, νιώθοντας πως, όπου και να πάει πλέον, θα την εντοπίσουν.

Το μόνο ασφαλές μέρος που της έρχεται στο μυαλό είναι το σπίτι της Αγγέλας.

Η Χρύσα, παρά τις απειλές του Τόλη, επικοινωνεί με τον Αντώνη για να του ζητήσει βοήθεια ώστε να βρει την Ιωάννα. Εκείνος την αποφεύγει, γιατί όπως φαίνεται έχει άλλα σχέδια τελικά για την υπόθεση.

Η Ελβίρα μεταφέρει την Ξένια και την Ιωάννα στο σπίτι της Αγγέλας, αλλά παθαίνει σοκ όταν καταλαβαίνει ποια είναι η γυναίκα πού θα τις φιλοξενήσει.

Προσπαθεί να τις απομακρύνει από εκεί, αλλά η Ξένια δεν καταλαβαίνει τον λόγο και οι δύο γυναίκες καταλήγουν πάλι μαλωμένες.

Η Αγγέλα ανοίγει το σπίτι της για την κόρη της και τη μικρή, όμως ούτε αυτήν τη φορά θα καταφέρουν να ηρεμήσουν. Η Χρύσα βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, έχοντας καταφέρει μάλιστα να τις εντοπίσει.

{https://www.youtube.com/watch?v=-QEN2tv0Wes}