Τα στρατιωτικά φαρμακεία θα διανυκτερεύουν με κυκλικό πρόγραμμα ανά τέσσερις ημέρες.

Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε θεσπίζονται σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των στρατιωτικών φαρμακείων, καθώς και στη διαδικασία διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους προς το εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό και τα προστατευόμενα μέλη του. Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν στόχο τη βελτίωση των υγειονομικών υπηρεσιών που παρέχονται στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030» σύμφωνα με το healthstat.gr.

1. Εκ περιτροπής διανυκτέρευση κάθε τέσσερις ημέρες

Τα στρατιωτικά φαρμακεία θα διανυκτερεύουν με κυκλικό πρόγραμμα ανά τέσσερις ημέρες. Ο προγραμματισμός θα γίνεται από τη Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ και θα δημοσιοποιείται μέσω των ιστοσελίδων του ΓΕΕΘΑ, του ΓΕΣ, του ΓΕΝ και του ΓΕΑ. Τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία θα εξυπηρετούν όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τους δικαιούχους, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

2. Νέο ωράριο εξυπηρέτησης κατά τις διανυκτερεύσεις

Καθορίζεται ενιαίο ωράριο λειτουργίας για τη διανυκτέρευση των φαρμακείων:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δευτέρα–Πέμπτη: 15:00–07:00

Παρασκευή: 15:00–08:00

Σάββατο–Κυριακή: 09:00–08:00 της επόμενης ημέρας (ή 07:00 της επόμενης εργάσιμης)

Ο μέγιστος αριθμός διανυκτερεύσεων για κάθε φαρμακείο ορίζεται σε οκτώ ανά μήνα.

3. Κατ’ οίκον διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους

Θεσμοθετείται νέα διαδικασία για την κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους. Η ΚΥΑ προσδιορίζει αναλυτικά τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τα βήματα της διαδικασίας, με στόχο τη διευκόλυνση του προσωπικού και την καλύτερη υποστήριξη των ευάλωτων κατηγοριών.