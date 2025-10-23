«Αυτοψία», με τον Αντώνη Σρόιτερ, απόψε, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα στον Alpha.
Ο Έλληνας φρουρός, που επιβίωσε από την επίθεση των Χούθι στο πλοίο Eternity C, μιλάει αποκλειστικά στην «Αυτοψία» και τον Αντώνη Σρόιτερ.
Η επίθεση στο πλοίο, οι κρίσιμες 48 ώρες που βρέθηκε να κολυμπάει στην Ερυθρά Θάλασσα δίπλα σε καρχαρίες, τα εγκαύματα και τα χτυπήματα, ο όρκος στην κόρη του που τον κράτησε ζωντανό και η διάσωσή του.
Η συγκλονιστική ιστορία του Βαγγέλη Σταρίδα στην «Αυτοψία». Απόψε τα μεσάνυχτα.
Δείτε το τρέιλερ:
{https://www.youtube.com/watch?v=oW9ezhkIPS4}