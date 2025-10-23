«Αυτοψία» - «Ο Έλληνας που κολυμπούσε 48 ώρες για να ξεφύγει από τους Χούθι»

«Αυτοψία», με τον Αντώνη Σρόιτερ, απόψε, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα στον Alpha.

Ο Έλληνας φρουρός, που επιβίωσε από την επίθεση των Χούθι στο πλοίο Eternity C, μιλάει αποκλειστικά στην «Αυτοψία» και τον Αντώνη Σρόιτερ.

Η επίθεση στο πλοίο, οι κρίσιμες 48 ώρες που βρέθηκε να κολυμπάει στην Ερυθρά Θάλασσα δίπλα σε καρχαρίες, τα εγκαύματα και τα χτυπήματα, ο όρκος στην κόρη του που τον κράτησε ζωντανό και η διάσωσή του.

Η συγκλονιστική ιστορία του Βαγγέλη Σταρίδα στην «Αυτοψία». Απόψε τα μεσάνυχτα.

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=oW9ezhkIPS4}