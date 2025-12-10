Η Φραντσέσκα Σκορσέζε παραδέχτηκε ότι βρήκε νέα σκηνοθετική δουλειά χάρη στον πατέρα της, Μάρτιν Σκορσέζε.

Η ηθοποιός, σκηνοθέτρια και σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σκηνοθέτησε ένα επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «Martin Scorsese Presents: The Saints», στο οποίο αφηγητής είναι ο πατέρας της και επικεντρώνεται στις ζωές Αγίων.

Αναφερόμενη στο πρότζεκτ η Φραντσέσκα Σκορσέζε αποκάλυψε ότι δεν θα «αρνηθεί» ότι είχε βοήθεια από τον πατέρα της.

«Το κατάλαβα προφανώς επειδή ο πατέρας μου επέβλεπε τα πάντα ως εκτελεστικός παραγωγός» είπε στο Variety. «Δεν πρόκειται να αρνηθώ τίποτα. Είναι τιμή μου που μου δίνεται μια τέτοια ευκαιρία και θα κάνω το καλύτερο δυνατό» συμπλήρωσε.

Η σκηνοθέτρια είπε επίσης ότι είχε «κάποιους δισταγμούς» σχετικά με τη συνεργασία με το Fox Nation, το οποίο μεταδίδει τη σειρά, δεδομένης της πολιτικής του δικτύου Fox.

«Αλλά ξέρω πώς νιώθει ο πατέρας μου με τα πάντα» πρόσθεσε. «Νιώθω σχεδόν το ίδιο με εκείνον όσον αφορά την πολιτική και τα πάντα, και τον θαυμάζω, και πραγματικά ακολουθώ τα βήματά του πολλές φορές. Αλλά το Fox ήταν το μόνο που υποστήριξε αυτό το έργο και που ήθελε να το υλοποιήσει» εξήγησε.

Το επεισόδιο που σκηνοθέτησε επικεντρώνεται στον Κάρλο Ακούτις, ο οποίος πέθανε το 2006 και έγινε ο πρώτος Άγιος της γενιάς των millennials νωρίτερα φέτος.

Η Φραντσέσκα είναι γνωστή για τις διασκεδαστικές αναρτήσεις του πατέρα της στο TikToks. Έχει επίσης εμφανιστεί στη σειρά του HBO «We Are Who We Are».

Εν τω μεταξύ, ο Μάρτιν Σκορσέζε ήταν πρόσφατα το θέμα της μίνι σειράς του Apple TV «Mr. Scorsese», η οποία εξετάζει τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού σκηνοθέτη.