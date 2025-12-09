Ο 19χρονος παραδόθηκε χθες, ενώ το δεύτερο άτομο συνελήφθη σε ξενοδοχείο.

Στο ΑΤ Χολαργού παραδόθηκε μαζί με τον δικηγόρο του ο 19χρονος που εμπλέκεται στην επίθεση με τα μαχαιρώματα εναντίον ενός 14χρονου.

Ο δεύτερος εμπλεκόμενος, ένας 17χρονος, που εμφανίζεται σε βίντεο στα social media να παραδέχεται την πράξη του, συνελήφθη από τις Αρχές σε ξενοδοχείο.

Το χρονικό της επίθεσης

Οι δύο νεαροί έστησαν καρτέρι στο θύμα, σκηνοθετώντας ραντεβού με 20χρονη γυναίκα, με την οποία το 14χρονο θύμα μιλούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 14χρονος είχε δώσει ραντεβού με την κοπέλα, αλλά όταν έφτασε στο σημείο διαπίστωσε πως τον περίμεναν 4 άτομα, η γυναίκα, μία φίλη της και οι δύο δράστες.

Οι δύο νέοι άρχισαν να του επιτίθενται, έβγαλαν μαχαίρια και του κατάφεραν τουλάχιστον τρεις μαχαιριές, σε κοιλιά και γλουτούς.

Ο ανήλικος, αιμόφυρτος, κατάφερε να φτάσει σε μία καφετέρια και να ζητήσει βοήθεια, ώσπου ήρθε το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Ο 14χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ έχει αναγνωρίσει τους δράστες.