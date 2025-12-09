Ένας ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση μετά τους πυροβολισμούς στο campus του πανεπιστημίου.

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στις 3:35 μ.μ (τοπική ώρα) στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι (KSU) στην πόλη Φράνκφορτ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός. «Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι ένα άτομο πέθανε, ένα έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση. Ένας ύποπτος παραμένει υπό κράτηση. Το Αστυνομικό Τμήμα του Φρανκφούρτης ανταποκρίθηκε σε ένα περιστατικό στην πανεπιστημιούπολη του KSU το απόγευμα της Τρίτης, σχετικά με έναν «ενεργό δράστη». Το Αστυνομικό Τμήμα του Φρανκφούρτης, σε συνεργασία με την Αστυνομία της Πανεπιστημιούπολης του KSU και το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Φράνκλιν, έχουν αποκλείσει την πανεπιστημιούπολη και έχουν θέσει υπό κράτηση έναν ύποπτο. Προς το παρόν, η πανεπιστημιούπολη του KSU βρίσκεται αποκλεισμένη μέχρι νεωτέρας» ανέφερε σχετική ανάρτηση.

«Προς το παρόν, γνωρίζουμε για κάποιους τραυματισμούς», είχε δηλώσει νωρίτερα ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπέσιρ. «Θα κοινοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις είναι διαθέσιμες».

Οι αρχές δήλωσαν ότι ανταποκρίθηκαν σε ένα περιστατικό που αφορούσε «έναν ενεργό δράστη» στην πανεπιστημιούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο νότιο τμήμα της πανεπιστημιούπολης ενώ άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη.

Οι πρώτες φωτογραφίες από το σημείο των πυροβολισμών

Στπο πανεπιστήμιο του Κεντάκι φοιτούν περίπου 2.000 φοιτητές.