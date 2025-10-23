Στην ΕΡΤ1 θα προβληθεί το Σάββατο Η μουσική παράσταση του Διονύση Σαββόπουλου στο «Κύτταρο», στην μνήμη του τραγουδοποιού.

Για το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, η ΕΡΤ1, τροποποίησε το πρόγραμμά της με σκοπό να προβληθεί η μουσική παράσταση «Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα…» στη μνήμη του σπουδαίου Διονύση Σαββόπουλου.

Ο τραγουδοποιός, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 21 Οκτωβρίου το βράδυ, σε ηλικία 81 ετών. τα Τελευταία εικοσιτετράωρα νοσηλευόταν σε ιδιωτική κλινική στην Αθήνα, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε υποτροπιάσει.

ΕΡΤ1 Τροποποίηση προγράμματος – Αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο

Το Σάββατο λοιπόν, ο τηλεοπτικός σταθμός, διαμόρφωσε το πρόγραμμα προκειμένου να προβληθεί στις 19:50, η μαγνητοσκόπηση της μουσικής παράσταση του Διονύση Σαββόπουλου: «Σήκω ψυχή μου, δώσε μου ρεύμα…» που είχε παραχωρήσει στο «Κύτταρο» το 2015.

Στο πλευρό του, βρισκόταν και η Ελένη Βιτάλη. Η ΕΡΤ1, μεταφέρει χαρακτηριστικά: «Οι τηλεθεατές της ΕΡΤ1 έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη συνεργασία του Διονύση Σαββόπουλου με την Ελένη Βιτάλη, σε μια μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το «Κύτταρο». Ένα θέατρο τραγουδιών με τη σφραγίδα του Διονύση Σαββόπουλου, όπως μόνο εκείνος ήξερε να φτιάχνει για να ψυχαγωγεί».

Δεν θα μεταδοθεί η ελληνική Ταινία «Ένας μεγάλος έρωτας». Στις 19:00, αναμένεται να προβληθεί νέο επεισόδιο της εκπομπής «Στην πίεση», ενώ στις 22:30 η εκπομπή «Παρέα», με αφιέρωμα στο Νίκο Γκάτσο.

Στις 01:30, θα προβληθεί η προγραμματισμένη ξένη ταινία: «Το παιχνίδι του χρήματος» και θα ακολουθήσουν οι νυχτερινές επαναλήψεις.