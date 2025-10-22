Η συγκινητική ανάρτηση της Μιμής Ντενίση για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλο.

Η Μιμή Ντενίση, είναι ένα ακόμη από τα επώνυμα πρόσωπα που θέλησε να εκφράσει τη βαθιά θλίψη και συγκίνησή της για την απώλεια του σπουδαίου τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου.

Ο δημιουργός, έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, σε ηλικία 81 ετών, ενώ τις τελευταίες ημέρες της ζωής του νοσηλευόταν σε ιδιωτική κλινική λόγω επιδείνωσης της υγείας του.

Μέσα από την ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εξέφρασε τα βαθύτερα συναισθήματά της αλλά και τον θαυμασμό της προς τον Διονύση Σαββόπουλο. «Τολμηρός» και «αντισυμβατικός» ήταν μόλις μερικά από τα επίθετα που χρησιμοποίησε για να το περιγράψει.

Με μία του φωτογραφία τον αποχαιρέτησε, την οποία συνόδευσε με την συγκινητική λεζάντα: «Είναι σαν να έχασα έναν πολύ δικό μου άνθρωπο !! Ένα κομμάτι απ την Ελλάδα!! Πόσο αγαπημένος άνθρωπος ήταν αυτός!! Πόσο μεγάλος ποιητής όχι στιχουργος ποιητής.

Τολμηρός αντισυμβατικός πιο νέος από τους νέους!! Έφυγε νωρίς αλλά θα μείνει για πάντα!! Κ όπως έλεγε ο ίδιος. Οποίος με το θαύμα ζήσει δεν πεθαίνει θα γυρίσει!! Κ ο Νιονιος έζησε με το θαύμα κ έκανε κ εμάς να πιστέψουμε μαζί του στο θαύμα!!».

