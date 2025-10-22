Συγκινημένη μιλάει η Άννα Βαγενά για τον Διονύση Σαββόπουλο στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Αφιερωμένη στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου ήταν η σημερινή εκπομπή της ΕΡΤ, «Στούντιο 4», μέσα από την οποία προβλήθηκαν ορισμένα στιγμιότυπα από τη ζωή του σπουδαίου τραγουδοποιού.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, έφυγε από τη ζωή, εχθές, το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, αφήνοντας πίσω του μία σπουδαία παρακαταθήκη για την ελληνική μουσική.

Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος εξέφρασε τη θλίψη και τα βαθιά συναισθήματα που άφησε η απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου.

Η ηθοποιός, Άννα Βαγενά, μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου και αναφέρθηκε στη γνωριμία και τη φιλία της με τον τραγουδοποιό, ενώ έκανε και μια εκτενή αναφορά στη φιλία που διατηρούσε με τον σύζυγό της, Λουκιανό Κελαηδόνη.

Η συγκινητική αναφορά της Άννας Βαγενά για τον Διονύση Σαββόπουλο

Η ηθοποιός, με τον σύζυγό της Λουκιανό Κελαηδόνη, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η ίδια στην σημερινή εκπομπή, διατηρούσαν μια βαθιά φιλία και σχέση με τον Διονύση Σαββόπουλο, ενώ οι δύο οικογένειες, είχαν δημιουργήσει και κοινές αναμνήσεις από απλές καθημερινές στιγμές.

Με συγκίνηση λοιπόν, εξέφρασε τα βαθιά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τη σύζυγο του δημιουργού, ενώ στην πορεία μίλησε για την φιλία τους: «Η Άσπα με τον Διονύση, ήταν πάρα πολλά χρόνια μαζί - όπως ήμουν και εγώ με το Λουκιανό… Ο Διονύσης ήταν πάρα πολλά για εμάς τις γενιάς μου, τους εκδρομείς του ’60- όπως λέει και ο ίδιος στο τραγούδι του».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και συνέχισε μιλώντας τόσο για τον ίδιο – όσο και για την φιλία τους: «Ήταν ένα κομμάτι της νιότης μας που μας εξέφρασε πολύ – όπως και αργότερα ο Λουκιανός».

«Ήταν τραγουδοποιοί κυρίως», ανέφερε μιλώντας για τον σύζυγό της και τον Διονύση Σαββόπουλο και συνέχισε: «Ο Διονύσης, ήταν ο πρώτος (από του δύο) που έγραψε και στίχους και τραγούδι, ο Λουκιανός ήταν μετά, ακολούθησαν και άλλοι… άνοιξαν έναν δρόμο. Αυτό ήταν ιδιαίτερο γιατί δεν υπήρχε μέχρι τότε και γιατί ένας δημιουργός είναι πιο ολοκληρωμένος όταν γράφει και τους στίχους και τη μουσική. Μέσα από το πέρασμα της ζωής, ο κάθε ένας ακολουθεί το δρόμο του…».

Σε δεύτερο χρόνο, η ηθοποιός, κλίθηκε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση της Νάνσυ Ζεμπέτογλου, η οποία διερωτήθηκε για το αν υπάρχει κάποιο περιστατικό από τη ζωή του μουσικού:

«Πολλές φορές τα μεσημέρια τις Κυριακές, επειδή μέναμε και οι δύο ένα διάστημα στο Παλιό Ψυχικό, στο σπίτι τους μαζευόμασταν και τρώγαμε, κάναμε παρέα, σαν απλοί, κανονικοί άνθρωποι και φίλοι. Ο Λουκιανός, κάλεσε το Σαββόπουλο στο πάρτι της Βουλιαγμένης και μετά ο Διονύσης τον κάλεσε στη συναυλία στο Ολυμπιακό…», ανέφερε για τους δύο φίλους η ηθοποιός.

«Συναντήθηκαν σε μία κοινή περιοδεία το 2008. Κάνανε λίγες κοινές συναυλίες. Ακόμα, ο Λουκιανός, κάλεσε το Διονύση στο πάρτι για το τραγούδι: το «Πάρτι», μαζί με άλλους σπουδαίους καλλιτέχνες. Αυτό άρεσε στο Διονύση, τον συγκίνησε και όπως ο Λουκιανός, δεν μπόρεσε να πάει στην εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», ο Διονύσης, του αφιέρωσε ένα τραγούδι…», σημείωσε μεταξύ άλλων και συνέχισε:

«Ήταν δύο άνθρωποι, δύο καλλιτέχνες που πορεύτηκαν μαζί και σημάδεψαν την εποχή τους και όλους μας…».

Κλείνοντας, μίλησε εκ μέρους του συζύγου της Λουκιανού Κελαηδόνη, αποχαιρετώντας έτσι τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα έλεγε ο Λουκιανός: «Ο Διονύσης κυρίως είναι ποιητής και μουσικός», αλλά αυτό είναι πολύ τιμητικό - τον θεωρούσε ποιητή. Δεν ήταν από τις φιλίες τις τόσο καθημερινές και «κολλητοί», αλλά είχαν εκτίμηση ο ένας για τον άλλον και αυτό ήταν το πιο σημαντικό…», κατέληξε η ηθοποιός.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddowm12mzrih?integrationId=40599y14juihe6ly}