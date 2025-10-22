Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά το Διονύση Σαββόπουλο.

Το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος με την πορεία του και τις δημιουργίες του, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική μουσική σκηνή.

Ο δημιουργός, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, ενώ όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος στο παρελθόν, έπασχε από καρκίνο.

Ένας από τους καλλιτέχνες που θέλησε να αποχαιρετήσει με τον δικό του τρόπο τον Διονύση Σαββόπουλο, είναι και ο Χρήστος Μάστορα, ο οποίος δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στα μέσα κοινωνική δικτύωσης, συμπληρώνοντας την ανάρτησή του με μια ιδιαίτερα συγκινητική λεζάντα:

«Ο Διονύσης Σαββόπουλος, «με κάνα δυο στιχάκια του για πρόσχημα» άλλαζε τον κόσμο μας, έθετε ερωτήματα και μας οδηγούσε σε απαντήσεις, σε μονοπάτια που μόνο ένα λαμπρό μυαλό σαν το δικό του μπορούσε να ανακαλύψει.

Σε ευχαριστούμε για όλα Νιόνιο! Κατάφερες όσα δεν μπορούν να καταφέρουν οι μπροστάρηδες. Να ενώσεις μια ολόκληρη Ελλάδα με τα τραγούδια σου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DQG9mk4DcEm/}