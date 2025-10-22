Το δικό της «αντίο» είπε η Χάρις Αλεξίου στον Διονύση Σαββόπουλο.

Η Χάρις Αλεξίου αποχαιρετά με τον δικό της τρόπο τον Διονύση Σαββόπουλο μέσα από μια ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνική δικτύωσης.

Ο σπουδαίος δημιουργός, άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, σε ηλικία 81 ετών, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη τη χώρα. Πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό κόσμο, αποχαιρετούν τον Διονύση Σαββόπουλο, με λόγια αγάπης και θαυμασμού προς το έργο του.

Συγκινητικό ήταν και το μήνυμα της Χάρις Αλεξίου η οποία τον «ευχαρίστησε» για το έργο του:

«Είναι τεράστιο το πένθος για την απώλειά σου λατρευτέ μας.Η απουσία σου θα μας στοιχίσει αφάνταστα.Θέλω να σου πω χιλιάδες ευχαριστώ για την τροφή που έδωσες στο πνεύμα και στον λόγο μας . Κρατώ στην αγκαλιά μου το έργο σου και ό,τι υπήρξες, σαν φάρο στα σκοτάδια μου».

{https://www.instagram.com/p/DQG3Tk3isaG/?hl=el}