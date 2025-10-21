Σε ηλικία 81 ετών, έφυγε από τη ζωή ο Διονύσης Σαββόπουλος.

Ένας από τους πιο εμβληματικούς δημιουργούς του ελληνικού πενταγράμμου, ο Διονύσης Σαββόπουλος, πέθανε σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, έπειτα από μακροχρόνια μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες είχε παρουσιάσει επιδείνωση στην υγεία του με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί στο Υγεία, ενώ υπέστη καρδιακή προσβολή από την οποία και πέθανε.

Ένα από τα πιο εμβληματικά και ευρέως γνωστά δημιουργήματά του, αποτελούν και οι στίχοι του τραγουδιού – όπου είχε δώσει και τη φωνή του στην πρώτη εκτέλεση: «Ας κρατήσουν οι χοροί». Η χροιά του παραμένει χαραγμένοι στις μνήμες του λαού, μέχρι και σήμερα.

Το «Ας κρατήσουν οι χοροί», κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1983 από τον δίσκο του Διονύση Σαββόπουλου «Τραπεζάκια έξω» και έκτοτε, συντρόφευε σημαντικές στιγμές για την ιστορία του τόπου.

Το 2021, η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» προέβη στη δημιουργία του βίντεο κλιπ για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση, το οποίο έντυσε με το εν λόγω τραγούδι, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως «Ο σύγχρονος εθνικός ύμνος».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Γιάννα Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη, είχε εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους το εν λόγω δημιούργημα επιλέχθηκε: «Διαλέξαμε αυτό το τραγούδι, γιατί περιγράφει με ένα μοναδικό τρόπο το κοινό μας ταξίδι. Σε αυτά τα 200 χρόνια, η «σύναξή» μας ξεδιπλώθηκε, μεγάλωσε. Ο «δεσμός μας πύκνωσε». Πολλές φορές πέσαμε αλλά ξανασηκωθήκαμε και «οι παρέες μας συνέχισαν να γράφουν ιστορία», είχε σημειώσει χαρακτηριστικά.

Το βίντεο κλιπ, είχε γυριστεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο και στην Αγορά του Καλατράβα στο Ολυμπιακό Στάδιο, ενώ η σκηνοθεσία και η ενορχήστρωση έφερε την υπογραφή του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου και την χορογραφία η Άρτεμις Ιγνατίου.

{https://www.youtube.com/watch?v=W2KUxkA9JFw&list=RDW2KUxkA9JFw&start_radio=1}