Έφυγε από τη ζωή ο Δόνησης Σαββόπουλος.

Το βράδυ της Τρίτης, 21 Οκτωβρίου, ο αγαπημένος τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος, άφησε την τελευταία του σε ηλικία 81 ετών. Με μακρά πορεία στην ιστορία του ελληνικού πενταγράμμου, ο «Νιόνος» της μουσικής σκηνής, άφησε το στίγμα του στο χώρο, έχοντας δώσει ισχυρή μάχη με τον καρκίνο, όπως μάλιστα είχε εξομολογηθεί ο ίδιος.

Στις αρχές του 2025, ο τραγουδοποιός, είχε παραχωρήσει μια σχετική συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! κατά την οποία έκανε γνωστό πως το 2020, είχε απευθυνθεί σε ειδικούς λόγω ενοχλήσεων, όπου του είχαν διαγνώσει όγκο στον πνεύμονα.

«Μια και είχα χρόνο στη διάθεσή μου, πήγα να δω τους γιατρούς, γιατί είχα κάτι ενοχλήσεις. Στις εξετάσεις διαπιστώθηκε καρκίνος στον πνεύμονα… σάς το λέω αυτό για προσέχετε, να ‘χετε το νου σας, κι αν – ο μη γένοιτο – σάς συμβεί, μη φοβηθείτε, αντιμετωπίστε το, κι έχει ο Θεός», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε δεύτερο χρόνο είχε εξομολογηθεί, πως για να αντιμετωπίσει την ασθένειά του, τού αφαίρεσαν μισό πνεύμονα και στην πορεία είχε υποβληθεί στις απαραίτητες θεραπείες.

Σχετικά με την μάχη που έδωσε, είχε αποκαλύψει πως κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του είχε και ένα δύσκολο – για τον ίδιο – περιστατικό: «Ξυπνώ ένα βράδυ μούσκεμα. Είχα βρέξει εσώρουχα πιτζάμες, σεντόνια, χάλια τα ‘χα κάνει. Τώρα; Πρέπει να φωνάξω τις νοσοκόμες; Πρέπει να με δουν έτσι; Είμαι ο… ο Σαββόπουλος. Δεν γίνεται. Γίνεται! Τι άλλο να έκανα, χτύπησα το κουδούνι. Κατέφθασε πρώτα η μία, είδε τί έγινε και φώναξε και τις άλλες. Ανέκφραστες και άψογες όλες τους».