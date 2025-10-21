Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο «Νιόνιος» της ελληνικής μουσικής σκηνής πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Ένας από τους επιδραστικότερους τραγουδοποιούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Διονύσης Σαββόπουλος, πέθανε το βράδυ της Τρίτης.

Η υγεία του Διονύση Σαββόπουλου τις τελευταίες μέρες είχε επιδεινωθεί και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε ιδιωτική κλινική. Αφησε την τελευταία του πνοή στις 21:10 από ανακοπή καρδιάς στο νοσηλευτήριο «Υγεία». Ο «Νιόνιος» της ελληνικής μουσικής σκηνής έδινε μάχη με τον καρκίνο από το 2021.

Με ανάρτηση η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου ενημέρωσε για τον θάνατό του στη σελίδα του στο Facebook.

«Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε απόψε Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025. Λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό του θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες. Η σύζυγος του: Άσπα Τα τέκνα: Κορνήλιος, Ρωμανός και Αγγέλλα, Τα εγγόνια: Διονύσης και Ανδρέας».

{https://www.facebook.com/photo?fbid=1355650705929727&set=a.640849450743193&locale=el_GR}

Ποιος ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος

Ο Διονύσης Σαββόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου 1944. Οι πρόγονοί του ήταν από την Κωνσταντινούπολη και τη Φιλιππούπολη. Το 1963 μετακόμισε στην Αθήνα και εγκατέλειψε τη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης προκειμένου να ασχοληθεί με το τραγούδι.

{https://twitter.com/nikolaosderes/status/1980707978576818226}

Γνώρισε μεγάλη επιτυχία από τις πρώτες ημέρες του ως μουσικός και έγινε δημοφιλής στην Ελλάδα και όχι μόνο. Είχε συνδυάσει τη μουσική Αμερικανών μουσικών όπως του Μπομπ Ντίλαν και του Φρανκ Ζάπα με τη μακεδονική λαϊκή μουσική και πολιτικά διεισδυτικούς στίχους.

{https://www.youtube.com/watch?v=jYxRYptayk0}

Άρχισε τη σταδιοδρομία του το 1964 και ήταν πολιτικά ενεργός σε όλη την πορεία του στη μουσική, με εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μάνο Λοΐζο. Κατά τη διάρκεια της Χούντας φυλακίστηκε δύο φορές για τις πολιτικές του πεποιθήσεις, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1967.

{https://www.youtube.com/watch?v=90ji3NlJFGI}

Έγραψε τραγούδια με πολιτικό, ρομαντικό, αλλά και σκωπτικό περιεχόμενο. Έχει παρουσιάσει το 1986-1987 τηλεοπτική εκπομπή με τίτλο «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». Τα περισσότερα από τα τραγούδια του είναι γραμμένα από τον ίδιο, σε στίχους και μουσική.

{https://www.youtube.com/watch?v=PxXykrDceDE}

Ο Δονύσης Σαββόπουλος ήταν παντρεμένος με την Άσπα Αραπίδoυ και είχαν δύο γιους, τoν Κoρνήλιo και τoν Ρωμανό.

Ο Σαββόπουλος στη Χούντα

Τα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου είχαν έντονα πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο, γεγονός που οδήγησε και στη φυλάκισή του την εποχή της δικτατορίας.

Μετά τη Μεταπολίτευση συνέχισε να δημιουργεί, εκφράζοντας συχνά το κλίμα και τις αντιφάσεις της σύγχρονης Ελλάδας μέσα από έργα όπως «Ρεζέρβα» (1979), «Τραπεζάκια έξω» (1983) και «Χάθηκα» (1987). Ακολούθησαν συνεργασίες με σπουδαίους μουσικούς και ερμηνευτές. Οι συναυλίες του πάντα πλούσιες σε θεατρικότητα, χιούμορ και κοινωνική παρατήρηση, κέντριζαν το κοινό, μικρούς και μεγάλους.

{https://www.youtube.com/watch?v=H1bLKK6CO5o&list=RDH1bLKK6CO5o&start_radio=1}

Ο Νιόνιος είχε ασχοληθεί και με τη θεατρική και τηλεοπτική παραγωγή ενώ το σύνολο του έργου του συνδύαζε τη σάτιρα, τη φιλοσοφική διάθεση και τη βαθιά αγάπη για την ελληνική γλώσσα και μουσική παράδοση.

{https://www.youtube.com/watch?v=a5Hg94DY-Ks}

Ο Διονύσης Σαββόπουλος στο «Στούντιο 4»

Σε μία από τις τελευταίες του τηλεοπτικές εμφανίσεις ο Διονύσης Σαββόπουλος μίλησε στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ. Εκεί είχε μιλήσει και για την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα».

{https://www.youtube.com/watch?v=5ZbmhBzQHEQ}

Ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε εμφανιστεί και στο Rockwave Festival στη Μαλακάσα το 2025 και μάλιστα είχε αναρτήσει και ένα αστείο promo για την εμφάνισή του στη σκηνή.

{https://www.youtube.com/watch?v=mHAoKQx3fHk}

{https://www.facebook.com/100044544304712/videos/8673134209477914?locale=el_GR}

{https://www.facebook.com/100044544304712/videos/1246201606396204?locale=el_GR}

{https://www.youtube.com/watch?v=JZafyvgCPmE&list=RDJZafyvgCPmE&start_radio=1}

{https://www.youtube.com/watch?v=g5NOFI8SKyg}