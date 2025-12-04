Δημιουργός του Memphis Soul, της μουσικής που έφερε την επανάσταση.

Ο αμερικανός κιθαρίστας Steve Cropper, πέθανε σε ηλικία 84 ετών.

Αποτελούσε μια μυθική φυσιογνωμία της Stax Records, ενώ είχε συνοδεύσει καλλιτέχνες όπως οι Otis Redding, Wilson Pickett, Sam & Dave, Rufus & Carla Thomas και Eddie Floyd.

Ήταν μέλος του συγκροτήματος Booker T. & the MG's, όπως επίσης παραγωγός και συνθέτης.

Υπήρξε συνδημιουργός των κομματιών Green Onions, Soul-Limbo και Time is Tight των MG's, καθώς και των τεράστιων επιτυχιών (Sittin' on) The Dock of the Bay και Mr. Pitiful του Ottis Redding.

Το 2010, το αμερικανικό περιοδικό Rolling Stone τον είχε κατατάξει 36ο στη λίστα με τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών.

Παράλληλα, το βρετανικό Mojo, το 1996 τον είχε ανακηρύξει δεύτερο μετά τον Jimi Hendrix μεγαλύτερο κιθαρίστα όλων των εποχών.

Η αναφορά του Mojo στον Crooper

«Ο Cropper βάζει όλο του το ταλέντο, και έχει πολύ, στην υπηρεσία του καλλιτέχνη και του κομματιού: αψεγάδιαστη αίσθηση του ρυθμού, τεχνική χειρουργικής ακρίβειας, δυνατά και βαθιά ριφ, σόλο διεισδυτικά και γεμάτα χάρη. Τα σόλο του δεν παρατραβάνε ποτέ και δημιουργούν πάντα την επιθυμία ν' ακούσεις κι' άλλο».

Αν και η συνεργασία του Cropper με τη Stax σταμάτησε το 1970, οι MG's άλλαξαν σχήμα για να ηχογραφήσουν και να κάνουν περιοδείες στη δεκαετία του '90. Τότε είχαν συνεργαστεί με τους Bob Dylan, John Fogerty και Neil Young.

Ήτανε επίσης ο βασικός κιθαρίστας των Blues Brothers.

Συμμετείχε στο πλατινένιο διπλό άλμπουμ Briefcase Full of Blues (1978), καθώς και σε τέσσερα ακόμη άλμπουμ.

Ενώ είχε εμφανιστεί στην ταινία του John Landis The Blues Brothers (1980) και στο Blues Brothers 2000 (1998).