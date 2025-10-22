«Στεναχωρήθηκα πολύ όταν έμαθα για τον θάνατο του κ. Διονύση Σαββόπουλου».

Βαθιά συγκίνηση και θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου.

Καλλιτέχνες, ερμηνευτές, συνθέτες, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τον σπουδαίο ερμηνευτή και τραγουδοποιό με λόγια αγάπης και θαυμασμού.

Μια από τις καλλιτέχνιδες που επέλεξε να εκφράσει τα συναισθήματά της για την απώλεια που δέχτηκε το ελληνικό μουσικό πενταγράμμο, ήταν και η Καλομοίρα, η οποία στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με τον σπουδαίο Διονύση Σαββόπουλο.

Διονύσης Σαββόπουλος: Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της Καλομοίρα

Μέσω μιας μακροσκελούς ανάρτησης στο instagram, η τραγουδίστρια, μίλησε για τον σπουδαίο Διονύση Σαββόπουλο, αποκαλύπτοντας την στήριξη και την αγάπη που έλαβε από τον «Νιόνιο» της μουσικής σκηνής.

Με δύο φωτογραφίες έντυσε την δημοσίευσή της, ενώ στη λεζάντα έγραψε χαρακτηριστικά: «Στεναχωρήθηκα πολύ όταν έμαθα για τον θάνατο του κ. Διονύση Σαββόπουλου. Ήταν ένας μεγάλος καλλιτέχνης που έδωσε τόσα πολλά στην Ελλάδα και άγγιξε τις καρδιές όλων μας με τη μουσική του».

«Θα θυμάμαι πάντα με ευγνωμοσύνη τις δύο φορές που τραγούδησα μαζί του στο Ηρώδειο — στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Πάντα με στήριζε με καλοσύνη και αγάπη, και έχω τεράστιο σεβασμό για εκείνον και τη γυναίκα του, την κυρία Άσπα. Αιωνία του η μνήμη.

