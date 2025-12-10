Η επιμέρους ανάλυση ανά κατηγορία πλοίων δείχνει ότι τα επιβατηγά σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό, ενισχυόμενα κατά 2,2% σε ετήσια βάση, ενώ τα φορτηγά και τα δεξαμενόπλοια μειώθηκαν κατά 1,1% και 1% αντίστοιχα.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τη Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου για τον Οκτώβριο 2025, παρουσιάζοντας μικρή αλλά σταθερή αύξηση στον αριθμό των πλοίων, την ίδια στιγμή που η συνολική χωρητικότητα συνεχίζει να υποχωρεί.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, ο στόλος των πλοίων χωρητικότητας 100 ΚΟΧ και άνω αυξήθηκε κατά 0,6% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024, φτάνοντας τα 1.846 πλοία, ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε σημειωθεί άνοδος 0,4% .

Παρά τη διεύρυνση του αριθμού πλοίων, η ολική χωρητικότητα καταγράφει νέα μείωση, της τάξης του 3,2%, συνεχίζοντας τη καθοδική πορεία των προηγούμενων ετών. H χωρητικότητα διαμορφώθηκε σε 34,99 εκατ. ΚΟΧ, έναντι 36,16 εκατ. ΚΟΧ τον Οκτώβριο του 2024 και 37,61 εκατ. ΚΟΧ το 2023 .

Η επιμέρους ανάλυση ανά κατηγορία πλοίων δείχνει ότι τα επιβατηγά σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό, ενισχυόμενα κατά 2,2% σε ετήσια βάση, ενώ τα φορτηγά και τα δεξαμενόπλοια μειώθηκαν κατά 1,1% και 1% αντίστοιχα. Το γράφημα στη σελίδα 2 καταγράφει την ανοδική τάση των επιβατηγών πλοίων αλλά και τη συνεχή συρρίκνωση της χωρητικότητας στα δεξαμενόπλοια, που αποτελούν τον κορμό της συνολικής χωρητικότητας του ελληνικού στόλου .

Παράλληλα, η κατανομή των πλοίων ανά κλιμάκιο χωρητικότητας αναδεικνύει αύξηση στις μικρότερες κατηγορίες, ειδικά στα πλοία έως 500 ΚΟΧ, τα οποία παρουσιάζουν άνοδο 2,2%. Στον αντίποδα, σημαντική μείωση συνεχίζουν να εμφανίζουν τα πλοία άνω των 30.000 ΚΟΧ, με πτώση 3,1% σε αριθμό και 3,5% σε χωρητικότητα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή του στόλου ανά ηλικιακή ομάδα. Τα νεότερα πλοία (0–5 ετών) αυξήθηκαν κατά 8,5%, ενώ σημαντική ενίσχυση καταγράφεται και στα πλοία ηλικίας 25–30 ετών.